بلر "براون" را فردی دیوانه و خطرناک می دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "لرد مندلسون" در بیان خاطرات خود از دوران انتقال قدرت در حزب کارگر و آمدن "گوردون براون" به جای "تونی بلر" می گوید : هر چند تصمیم حزب برآن بود تا براون به عنوان رهبر جدید حزب کارگر و نخست وزیر به جای بلر بنشیند اما با این وجود عملکر خوب براون در پست وزارت دارایی موجب شده بود تا بلر از وی ناراحت باشد.

مندلسون که در دولت سابق انگلیس پست وزارت کار را برعهده داشت، می گوید : بلر براون را انسانی می دانست که امیدی به نجات وی نیست.

مندلسون می گوید : در زمان انتقال قدرت در حزب کارگر، بلر به براون وعده داده بود که از سیاست کناره گیری کرده و دیگر به آن فکر نمی کند اما حقیقت آن بود که بلر برای تضعیف قدرت براون تلاش می کرد.

به گفته مندلسون، بلر از سال 2003 وعده کناره گیری از قدرت و سپردن رهبری حزب کارگر را به براون داده بود، اما تحقق این امر تا سال 2007 به درازا کشید و همین امر موجب بروز تنشهایی میان بلر و براون شد.