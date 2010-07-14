چارت سازمانی شهرداریها و دهیاریها بازنگری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رجب صلاحی ظهر چهارشنبه در آیین آغاز به کار کارگاه آموزشی برنامه نرم افزاری نظام جامع آموزش ویژه مسئولین آموزش دفاتر امور شهری و روستایی مراکز استانها در ارومیه با تشریح برنامه های آموزشی سازمان در سالجاری افزود: در این طرح علاوه بر افزایش مشاغل شهرداریها از 550 شغل به 850 شغل شرح خدمات و شغل دهیاریها نیز بطور خاص بازنگری می شود.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این مراسم با اشاره به اهمیت آموزش در ارتقاء نظام بهره وری و مدیریت گفت: مدیریت شهری و مقوله نظام توسعه ای از ظرافت و پیچیدگیهای خاصی برخوردار است که برای ارتقاء کیفی آن چاره ای جزء تحقیق و آموزش نیست.

جواد محمودی افزود: در برنامه طراحی مدلهای توسعه ای در نظام شهری و روستایی توجه به الگوهای توسعه ای اسلامی و مذهبی از اهمیت ویژه ای برخودار است که باید مسئولان در برنامه های اجرایی نسبت به آن اهتمام ورزند.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری دوره های آموزشی تخصصی اظهار داشت: از نیمه دوم سال جاری بیش از 150 عنوان کتاب ویژه شهرداریها و 50 عنوان کتاب برای دهیهاریها چاپ می شود.

این دوره آموزشی با هدف ارتقای توان علمی کارشناسان آموزش شهرداریها و دهیاریهای کشور و تکمیل و بروز رسانی نرم افزار نظام جامع آموزش با حضور کارشناسان آموزش دفاتر امور شهری و روستایی استانداریهای کشور به مدت دو روز در ارومیه برگزار می شود.

نقش نیروی انسانی در ارتقاء و بهره وری سازمان، توانمندسازی آموزشی و آشنایی با قوانین و مقررات مباحث مورد بحث در این دوره آموزشی است که با حضور اساتید برجسته دانشگاهی ارائه می شود.

