توسعه کارآفرینی دانشگاه ها در آغاز راه قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، دکتر علیرضا الهیاری ظهر چهارشنبه در اولین نشست تخصصی کارآفرینان و مدیران آذربایجان شرقی در دانشگاه تبریز افزود: موضوع کار آفرینی در دانشگاه ها کمتر از 10 سال سابقه دارد لذا تا رسیدن به ایده آل ها راه زیادی در پیش داریم.

وی با اشاره به اینکه کارآفرینی پدیده ای دانش بنیان به شمار می رود اظهار داشت: کار آفرینی بدون نوآوری مفهوم ندارد، بطوری که تمامی شرکت های موفق در دنیا موسساتی هستند که نوآوری در محصولات تولیدی آنان حرف اول را می زند و در واقع پایداری شرکت ها منوط به محصولات نوینی هستند که به جامعه ارایه می شود.

الهیاری باورهای کار آفرینی توسط مدیران دانشگاهی، رهبری منسجم در دانشگاه و شناسایی سرمایه های فکری اعضای هیئت علمی و دانشجویان را ازجمله شاخص های دانشگاه کارآفرین برشمرد و گفت:حمایت های معنوی و مادی از سرمایه های فکری، ایجاد مرکز کار آفرین پویا در دانشگاه، ایجاد مرکز رشد در دانشگاه، ایجاد پارک علم و فناوری در دانشگاه،توانمندی در انتقال فناوری، تجاری سازی نتیجه تحقیقات دانشگاهی، ارتباط موثر با صنایع استان و رفع نیاز صنایع و عدم وابستگی به بودجه دولتی از دیگر شاخص های دانشگاه کارآفرین به شمار می رود.

دکتر الهیاری عدم آگاهی از مفاهیم حقیقی کارآفرینی، اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل امور مربوط به کار آفرینان و در نظر گرفته شدن اشتغال زایی به جای کار آفرینی را از جمله چالش های کار آفرینی عنوان کرد و گفت: متاسفانه اشتغال زایی به جای کار آفرینی در نظر گرفته می شود ،اما باید در نظر داشت که "اشتغال زایی مولد" یکی از پیامدهای کارآفرینی است.

رئیس دانشگاه تبریز نیز در این نشست با اشاره به چرخه تولید علم و فناوری و تبدیل آن به ثروت برای رفاه،سعادت بشریت و توسعه و آبادنی در جامعه تصریح کرد: تولید علم و فناوری در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی باید با توجه به نیاز امروز جامعه در عرصه های مختلف صورت گیرد.

دکتر سید محمد تقی علوی با بیان اینکه هم اکنون علمی ارزشمند و مقدس است که بتواند مشکلات جامعه را رفع کند، برگزاری چنین نشست هایی را در برقراری ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه موثر خواند و گفت: در حال حاضر از آنجا که این ارتباط بین صنعت و دانشگاه نهادینه نشده، از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی انتقاد میشود در حالی که عوامل زیادی در این خصوص موثرند و دانشگاه ها در این راستا آماده هرگونه همکاری هستند.

وی با اشاره به پتانسیل های دانشگاه تبریز گفت: این دانشگاه با دارا بودن 80 رشته در مقطع دکتری، 115 رشته در مقطع کارشناسی ارشد، وجود 8 قطب علمی و آزمایشگاههای مجهز و به خصوص در بخش علوم پایه می تواند نقش تعیین کنندهای در تولید علم و فناوری و تبدیل آن به ثروت ، توسعه مهارت وکارآفرینی داشته باشد.

مدیرکل کار و اموراجتماعی آذربایجان شرقی نیز در این نشست با اشاره به اینکه موضوع کار آفرینی متولی خاصی ندارد و همه دستگاههای دولتی، غیر دولتی، نهادها، سازمانها و تشکل های مردمی باید به آن توجه کنند، گفت: برای نهادینه شدن این موضوع در جامعه همه افراد جامعه باید به همدیگر کمک بکنند.

احمد لطفی نژاد با بیان اینکه دانشگاه ها در ایجاد و پذیرش رشته های دانشگاهی و توسعه منابع انسانی در خصوص کارآفرینی موفقیت چندانی به دست نیاوردهاند، خاطر نشان کرد: فارغ التحصیلان و دانش آموختگان دانشگاهها مهارت لازم را برای بازار کار ندارند و بدین لحاظ این نیروها باید با توجه به نیاز جامعه تربیت بشوند.

به گفته وی با فرهنگ سازی و ایجاد بسترهای لازم می توان توسعه کارآفرینی را با توجه به بدنه و نیاز روز جامعه حرکت داد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز نیز در این نشست چرخه تولید علم و فناوری و تبدیل آن به ثروت را با توجه به نیاز جامعه ضروری خواند و گفت: تولید علم و فناوری در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی باید آن پویایی لازم را با توجه به نیاز روز جامعه داشته باشد تا بتواند با رفع بسیاری از مشکلات جامعه برای رفاه بشریت بکار گرفته شود.

دکتر علی رستمی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی تولید علم و فناوری در کشورمان شتاب بیشتری گرفته که باید این روند همچنان با توجه به نیاز کشورمان همچنان ادامه داشته باشد.

رئیس مرکز رشد واحد های فناوری و کارآفرینی دانشگاه تبریز نیز در این نشست چهار عنصر محصول، امکانات ، فرایند ها و خلاقیت فردی و گروهی برای ارتقاء سطح نوآوری و خلاقیت حائز اهمیت دانست و گفت: یکی از راههای مهمی که افراد و گروه ها می توانند خلاقیت خود را بهبود بخشند فراگیری فرایند های خلاقیت و تکنیکهایی است که از شم ذاتی و توانایی های خلاق بهره می گیرد، است.

دکترمیر قاسم حسینی افزود: در این راستا تکنیکهایی که این توانمندیها را به سمت خلق محصولات یا خدمات جدید یا پیشرفته بکشاند یا فرایند های سازمانی کارسازتر و کارآمد تر خلق کند، در اولویت قرار دارد.

وی در ادامه با اشاره به فعالیت های مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه تبریز گفت: این مرکز در سال 1388 در زیر بنایی به وسعت بیش از یک هزار متر مربع در دانشکده شیمی تأسیس شده است.

به گفته وی این مرکز با ارایه خدمات حمایتی از ایده های نوآورانه و توسعه حرفه های جدید توسط کارآفرینان در قالب واحدهای نوپا، با کمک های مشاوره ای اساتید مجرب دانشگاه و همچنین استفاده از خدمات آزمایشگاه های مجهز موجود در دانشگاه تبریز پشتیبانی می کند.

دکتر حسینی بستر سازی برای توسعه مرکز رشد بعنوان مرکز ارائه خدمات مشاوره ای تخصصی و آموزشی مورد نیاز شرکت های کوچک و متوسط ، افزایش کمی و کیفی SME ها در سطح شمالغرب کشور و کمک به رونق اقتصادی محلی مبتنی بر فناوری، کمک به کاهش مهاجرت نخبگان از استان با حمایت از طرح های فناوری، ایجاد زمینه کارآفرینی وحمایت ازنوآوری وخلاقیت نیروهای محقق جوان و بسترسازی جهت ایجاد فرصت های شغلی مناسب، جذب کارآفرینان و دانش آموختگان دانشگاهی در زمینه های مختلف فناوری ، ایجاد شبکه همکاری بر پایه دانش در سطح استان به منظور اطلاع رسانی و مدیریت جریان دانش و فناوری در میان متخصصین و شرکت های فناور و بسترسازی جهت تجاری کردن دستاوردهای تحقیقاتی در زمینه های مختلف فناوری در جهت افزایش ثروت و سطح زندگی از جمله اهداف تاسیس مرکز رشد در دانشگاه تبریز عنوان کرد.

در ادامه این نشست جمعی از مدیران به بحث و گفتگو در خصوص چالشها و ارایه راهکارهای توسعه کار آفرینی در استان پرداختند.

این نشست از سوی مرکز رشد واحد های فناوری و کارآفرینی دانشگاه تبریز به همکاری اداره کل کار و اموراجتماعی آذربایجان شرقی برپا شده بود.