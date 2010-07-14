تقاطع غیر هم سطح ولیعصر خرم آباد دو ماه دیگر به بهره برداری می رسد

سید حسین صابری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در سخنانی با تشریح وضعیت پروژه های عمرانی سطح شهر خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر ساماندهی و بهسازی بلوار شهید شفیع پور خرم آباد همچنان ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه با هزینه کم می توان بسیاری از مشکلات ترافیکی را مرتفع کرد، بیان داشت: در بسیاری از گره های ترافیکی شهر ساماندهی و مدیریت ترافیکی می تواند موثر باشد.

استاندار لرستان با اشاره به وضعیت پروژه تقاطع غیر هم سطح خیابان ولیعصر(عج)، یادآور شد: در حال حاضر آخرین قطعات فلزی این پروژه در حال مونتاژ شدن است که پس از آن بتن ریزی و آسفالت این پروژه صورت خواهد گرفت.

صابری ادامه داد: در مجموع کار زیادی از این پروژه باقی نمانده است و پیش بینی می شود حداکثر تا دو ماه آینده به بهره برداری برسد.

وی به ادامه کار ساماندهی بلوار شهید شفیع پور اشاره کرد و افزود: در امداد این بلوار پل "نهم دی" در حال اجرا است که کار اجرای حاشیه ها و دیواره این پل نیز باقی مانده است.

استاندار لرستان ادامه داد: اگر مشکل خاصی ایجاد نشود این پل نیز حداکثر تا دو ماه دیگر به بهره برداری خواهد رسید.

صابری افزود: با اجرای طرح ترافیکی بلوار شهید شفیع پور و اجرای پروژه های یاد شده ترافیک روانی از ورودی خرم آباد از سمت بروجرد تا خروجی این شهر به سمت شهرستان الشتر خواهیم داشت.

وی خاطر نشان کرد: اجرای پروژه های یاد شده و ساماندهی بلوار شهید شفیع پور خرم آباد بسیاری از مشکلات ناشی از تردد ماشین های سنگین از داخل شهر و تصادفات ناشی از این امر را کاهش می دهد.