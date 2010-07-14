  1. استانها
  2. قم
۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

اسکندری:

ولادت امام حسین‌(ع) آغاز دوباره بعثت نبی مکرم‌(ص) است

ولادت امام حسین‌(ع) آغاز دوباره بعثت نبی مکرم‌(ص) است

قم – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم از میلاد امام حسین (علیه السلام) به عنوان آغاز دوباره بعثت نبی مکرم اسلام (ص) یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن سوم شعبان روز ولادت بابرکت امام حسین(ع) اظهار داشت: سالروز ولادت امام حسین (علیه السلام) در حقیقت تولد دوباره بعثت نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) است، چراکه با وجود آن حضرت و قیام و انقلاب سیدالشهدا علیه السلام بود که بعثت تداوم یافت.

وی ادامه داد: این روز مبارک را که به نام روز پاسدار نیز نامگذاری شده است باید به همه پاسداران عزیز که راه و رسم حسینی را برای خود برگزیده⁯اند تبریک گفت و از درگاه خداوند متعال عزت و سربلندی فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری و ایران سربلند اسلامی و فرزندان پاسدارش را مسئلت نمود.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم، از امام حسین (علیه السلام) به عنوان اسوه و الگوی پاسداران یاد کرد و گفت: سوم شعبان روز تولد بزرگ پاسداری است که با خون خود و فرزندان و یارانش، اسلام را زنده کرد.

حجت⁯الاسلام اسکندری با اشاره به چهارم شعبان روز ولادت حضرت ابالفضل (علیه السلام) گفت: باید این روز را که به نام روز جانباز نامگذاری شده است و مدال افتخاری است برای جانبازان سرافراز ما، به همه ایثارگران و جانبازان عزیز به خصوص بزرگ جانباز انقلاب اسلامی حضرت آیت⁯الله العظمی خامنه⁯ای تبریک گفت.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم همچنین سالروز ولادت سید الساجدین امام زین⁯العابدین علیه السلام که رسالت عظیم عاشورای حسینی را بر عهده داشتند به همه کسانی که راه آن امام همام را ادامه می⁯دهند و پیروی می⁯کنند تبریک گفت.

کد مطلب 1116736

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها