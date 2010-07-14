ولادت امام حسین‌(ع) آغاز دوباره بعثت نبی مکرم‌(ص) است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن سوم شعبان روز ولادت بابرکت امام حسین(ع) اظهار داشت: سالروز ولادت امام حسین (علیه السلام) در حقیقت تولد دوباره بعثت نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) است، چراکه با وجود آن حضرت و قیام و انقلاب سیدالشهدا علیه السلام بود که بعثت تداوم یافت.
وی ادامه داد: این روز مبارک را که به نام روز پاسدار نیز نامگذاری شده است باید به همه پاسداران عزیز که راه و رسم حسینی را برای خود برگزیدهاند تبریک گفت و از درگاه خداوند متعال عزت و سربلندی فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری و ایران سربلند اسلامی و فرزندان پاسدارش را مسئلت نمود.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم، از امام حسین (علیه السلام) به عنوان اسوه و الگوی پاسداران یاد کرد و گفت: سوم شعبان روز تولد بزرگ پاسداری است که با خون خود و فرزندان و یارانش، اسلام را زنده کرد.
حجتالاسلام اسکندری با اشاره به چهارم شعبان روز ولادت حضرت ابالفضل (علیه السلام) گفت: باید این روز را که به نام روز جانباز نامگذاری شده است و مدال افتخاری است برای جانبازان سرافراز ما، به همه ایثارگران و جانبازان عزیز به خصوص بزرگ جانباز انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی خامنهای تبریک گفت.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم همچنین سالروز ولادت سید الساجدین امام زینالعابدین علیه السلام که رسالت عظیم عاشورای حسینی را بر عهده داشتند به همه کسانی که راه آن امام همام را ادامه میدهند و پیروی میکنند تبریک گفت.
قم – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم از میلاد امام حسین (علیه السلام) به عنوان آغاز دوباره بعثت نبی مکرم اسلام (ص) یاد کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن سوم شعبان روز ولادت بابرکت امام حسین(ع) اظهار داشت: سالروز ولادت امام حسین (علیه السلام) در حقیقت تولد دوباره بعثت نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) است، چراکه با وجود آن حضرت و قیام و انقلاب سیدالشهدا علیه السلام بود که بعثت تداوم یافت.
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