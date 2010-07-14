ولادت امام حسین‌(ع) آغاز دوباره بعثت نبی مکرم‌(ص) است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به فرارسیدن سوم شعبان روز ولادت بابرکت امام حسین(ع) اظهار داشت: سالروز ولادت امام حسین (علیه السلام) در حقیقت تولد دوباره بعثت نبی مکرم اسلام (صلی الله علیه و آله) است، چراکه با وجود آن حضرت و قیام و انقلاب سیدالشهدا علیه السلام بود که بعثت تداوم یافت.



وی ادامه داد: این روز مبارک را که به نام روز پاسدار نیز نامگذاری شده است باید به همه پاسداران عزیز که راه و رسم حسینی را برای خود برگزیده⁯اند تبریک گفت و از درگاه خداوند متعال عزت و سربلندی فرمانده کل قوا مقام معظم رهبری و ایران سربلند اسلامی و فرزندان پاسدارش را مسئلت نمود.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم، از امام حسین (علیه السلام) به عنوان اسوه و الگوی پاسداران یاد کرد و گفت: سوم شعبان روز تولد بزرگ پاسداری است که با خون خود و فرزندان و یارانش، اسلام را زنده کرد.



حجت⁯الاسلام اسکندری با اشاره به چهارم شعبان روز ولادت حضرت ابالفضل (علیه السلام) گفت: باید این روز را که به نام روز جانباز نامگذاری شده است و مدال افتخاری است برای جانبازان سرافراز ما، به همه ایثارگران و جانبازان عزیز به خصوص بزرگ جانباز انقلاب اسلامی حضرت آیت⁯الله العظمی خامنه⁯ای تبریک گفت.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی قم همچنین سالروز ولادت سید الساجدین امام زین⁯العابدین علیه السلام که رسالت عظیم عاشورای حسینی را بر عهده داشتند به همه کسانی که راه آن امام همام را ادامه می⁯دهند و پیروی می⁯کنند تبریک گفت.