مجلس درباره بررسی لایحه تجارت به زودی تصمیم می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر،حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم نماینده تهران طی تذکری آیین نامه ای با استناد به ماده 36 آئین نامه داخلی مجلس اظهار داشت: حدود دو سال قبل لایحه تجارت به کمیسیون اقتصادی ارجاع و کلیات آن در کمیسیون تصویب شد و سپس این کلیات در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید اما پس از اصل 85 شدن آن به کمیسیون مشترک ارجاع شد و با وجود آنکه اعلام کردیم کمیسیون مشترک نمی تواند در این کار موفق باشد اما توجهی نشد.

این عضو کمیسیون اقتصادی یادآور شد: نزدیک به دو سال از وقت مجلس بر سر این مسئله از دست رفت و مطبوعات در حال حاضر به نقل از رئیس کمیسیون مشترک (قربانی) منعکس کردند که به علت عدم حضور اعضا کمیسیون منحل شده است.

وی خواستار شد که اشتباهی که هیئت رئیسه در آن زمان مرتکب شده است جبران و این لایحه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شود.

محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: در این جهت اشتباهی از سوی هیئت رئیسه صورت نگرفته است و ما این لایحه را ابتدا به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادیم ولی آنگونه که انتظار داشتیم به عللی پیش نرفت و نهایتا در مجلس به همین دلیل تصمیم گرفته شد به صورت اصل 85 بررسی شود.

به گفته وی کسانی که تصمیم گرفتند این لایحه را طبق اصل 85 بررسی کنند کمیسیون مشترک را در نظر گرفتند تصمیم نخست هیئت رئیسه ارجاع به کمیسیون اقتصادی بود اما درحال حاضر در کمیسیون مشترک نتیجه قابل قبولی بدست نیامده و باید الان میان کمیسیون حقوقی و اقتصادی یکی را انتخاب کنیم هر چند که بار اقتصادی لایحه بیش تر است.

ابوترابی افزود: به زودی دراین مورد تصمیم می گیریم.