امریکاییها مسئول ربودنم هستند/ هنگام بازگشت به کشور جزئیات را می گویم

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام امیری در گفتگویی تلویزیونی گفت: ربایش من داستان مفصلی است که در فیلم و ویدیویی که از طریق صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران منتشر شد نکات کلیدی و اصلی نحوه ربایش خود را تشریح کردم.

وی تاکید کرد: من در فیلمی هم که موفق شدم پس از فرار از دست ماموران اطلاعاتی امریکا توسط دوستانم منتشر کنم تاکید کردم که فیلم منتشر شده از سوی صدا و سیما کاملا صحت دارد و هیچ نکته کذبی در آن وجود ندارد و من سریع و شفاف در آن فیلم موضوع را برای مردم عزیز ایران روشن کردم.

امیری افزود: من پس از این ‌که توانستم از دست ماموران امریکایی فرار کنم و این فیلم از طریق یوتیوب در اختیار مردم قرار گرفت دوباره در ایالت ویرجینیا از سوی ماموران امنیتی امریکا دستگیر شدم.

این پژوهشگر اضافه کرد: وقتی ماموران امریکایی متوجه تهیه این فیلم و احتمال نمایش آن از طریق ایران یا سایتهای اینترنتی شدند به این فکر افتادند که فیلم دیگری از من تهیه کنند و از طریق آن اعلام کنند که من در حال برگشتن به ایران هستم.

وی ادامه داد: اتفاق جالبی که رخ داد این بود که فیلمی که من از فرار خود تهیه کرده بودم بعد از فیلمی آخری که دولت امریکا تهیه کرده بود و اعلام می‌شد من در حال بازگشت هستم منتشر شد.

امیری گفت: استنباط من این است که قدرت تصمیم گیری از دولتمردان آمریکایی کاملا سلب شده بود. آنها در این بازی که قصد استفاده از موضوع من را در آن را داشتند به نتیجه نرسیده بودند و وجود من برای آنها مشکل ایجاد کرده بود.

وی که با پرس تی وی گفتگو می کرد خاطرنشان کرد: متاسفانه دولتمردان امریکا به صورت رسمی هیچگاه جواب قانع کننده‌ای درباره من به افکار عمومی دنیا ندادند. دولت امریکا حتی حاضر نشد وجود من را در این کشور تایید کند.

امیری با اشاره جزئیات فراوانی که درباره ربوده شدن وی وجود دارد گفت: این موضوعات را پس از رسیدن به خاک ایران در اختیار رسانه‌ها قرار خواهم داد.

شهرام امیری 14 ماه قبل هنگام سفر حج با همکاری مشترک سازمان‌های اطلاعاتی امریکا و عربستان ربوده شد و به امریکا انتقال یافت.