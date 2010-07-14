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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

در یک تذکر مطرح شد؛

انتقاد از عدم استخدام معلمان حق التدریسی در مجلس

انتقاد از عدم استخدام معلمان حق التدریسی در مجلس

یک نماینده مجلس از عدم استخدام معلمین حق التدریسی با وجود تصویب قانون آن انتقاد کرد و گفت: حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش حکم استخدام این افراد را ابلاغ نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نادر قاضی پور نماینده ارومیه در جلسه علنی امروز طی اخطاری با استناد به اصل 94 قانون اساسی اظهار داشت: چندین ماه از تصویب قانون استخدام معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی می گذرد و هزاران خانواده در انتظار اشتغال فرزنددان خود در راستای اجرای این قانون هستند.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن ادامه داد: شاگردان این معملان در آزمون شرکت کرده و استخدام شده اند اما خود این معلمان استخدام نشده اند.

وی خطاب به محمد حسن ابوترابی فرد که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت ، تاکید کرد: تا چه زمانی باید حق معلمان حق التدرسی پایمال شود و این معلمان باوجود داشتن 7 سال سابقه تدریس هنوز استخدام نشده اند.

به گفته قاضی پور در حال حاضر حکم استخدام این معلمان صادر شده است اما وزارت آموزش و پرورش این حکم را ابلاغ نمی کند.

محمد حسن ابوترابی فرد در پاسخ به این اخطار از پیشرفت هایی در زمینه استخدام معلمان حق التدریسی خبر داد و گفت: این موضوع پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 1116741

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