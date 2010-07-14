طرح ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی شهر ارومیه بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جلسه که ظهر چهارشنبه با حضور معاون عمرانی استاندار و اعضای ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی استان برگزار شد، آخرین وضعیت برنامه های مطالعاتی، شناسایی اولویتهای عمرانی و خدماتی در این مناطق بررسی شد.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی در این جلسه با اشاره به برنامه های دولت در ساماندهی و توانمندسازی سکونتگاههای غیر رسمی گفت: کاهش آسیب های اجتماعی، ساماندهی محیط شهری و تامین خدمات زیربنایی از اهداف این طرح است که با مطالعه و نیازسنجی مناطق کم برخوردار اجرایی می شود.

وی با تاکید بر اهتمام نهادهای مسئول به مباحث فرهنگی و اجتماعی در این مناطق افزود: رشد نامتعارف حاشیه شهرها در نتیجه مهاجرت ساکنان از مناطق کم برخوردار عامل بهم خوردگی نظام شهری در این مناطق است که با برنامه های ساماندهی نسبت به احیا این مناطق اقدام می شود.

دبیر ستاد توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: طرح شناسایی سکونتگاههای غیر رسمی در پنج شهر ارومیه، خوی، میاندوآب، مهاباد و بوکان اجرا شده و مطالعات ساماندهی در شهرهای ارومیه و مهاباد با تصویب در ستاد توانمندسازی سکونتگاه های غیر رسمی در مرحله اجرا قراردارد.

خلیل محبت خواه توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی ساکنان این مناطق، ساماندهی خدمات عمومی شهری و بهبود کیفیت ساخت و سازها را از اهداف اجرای این طرح عنوان کرد و افزود: بر اساس مطالعات انجام شده در ارومیه سه منطقه پشت کشتارگاه در شمال ارومیه، حاجی پیرلو، وکیل آباد و اسلام آباد در شمال شرق شهر و طرزیلو در غرب ارومیه در اولویت اجرای طرح ساماندهی قرار دارند.

وی اظهار داشت : برنامه ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی ارومیه در قالب برنامه ای پنج ساله ازسال جاری و با 90 میلیارد ریال اعتبار اولیه طرح در این مناطق اجرا می شود.