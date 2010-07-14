191 هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شد

فرشاد بهاروند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد در این رابطه اظهار داشت: این در حالی است که میزان خرید گندم در سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل 66 درصد رشد داشته است.

وی تصریح کرد: سال گذشته حدود 115 هزار تن گندم از کشاورزان لرستانی خریداری شد.

مدیر عامل شرکت غله استان لرستان با تاکید بر اینکه پول گندم همه کشاورزان پرداخت شده است، بیان داشت: تاکنون 46 میلیارد و 400 میلیون تومان بابت گندم خریداری شده به کشاورزان پرداخت شده است.

بهاروند ادامه داد: این رقم اعتبار به ازای بیش از 21 هزار و 61 محموله به کشاورزان پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: کلیه مطالبات کشاورزان در زمینه خرید تضمینی گندم تا 22 تیرماه سالجاری پرداخت شده است.

مدیر عامل شرکت غله استان لرستان افزود: همچنین برای کشاورزانی که دارای حساب بانکی نبودند نیز در حالی انجام عملیات بانکی هستیم و حداکثر تا 24 ساعت آینده پول گندم این کشاورزان نیز پرداخت خواهد شد.