"هاگاکوره: کتاب سامورایی" منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ویلیام اسکات ویلسون مترجم انگلیسی این اثر در پیشگفتار کتاب توضیح داده است: فلسفه هاگاکوره بیانگر دیدگاهی بسیار دور از اصالت عمل و مادهباوری مدرن ماست. جاذبه این فلسفه شهودی است نه عقلانی و یکی از مفروضات اصلی این فلسفه آن است که انسان تنها به مدد تأمل ساده به هر کجا که بخواهد میتواند برسد. شهود مبتنی بر خلوص دل و هدایت اخلاقی انسان را به اصول هدایت میکند.
این کتاب از سیصد گزین گویه تشکیل شده که در یازده فصل همچنین یک بخش به نام "سخنی در شب" به چاپ رسیده است و در آن میتوان به فلسفه موجود در هاگاکوره پی برد و یا دستکم با آن آشنا شد.
در این کتاب میخوانیم: مردم باهوش به میل خود هر چیزی را که بخواهند درست یا غلط جلوه میدهند و سعی میکنند زیرکانه، با دلیل و برهان به هر چیزی که میخواهند برسند. آسیب عقل همین است. اگر حقیقت را فراموش کنی هیچ کار تو تاثیر نخواهد داشت.
کتاب "هاگاکوره: کتاب سامورایی" با شمارگان 1200 نسخه در 176 صفحه و به قیمت 3800 تومان منتشر شد.
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