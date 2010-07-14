به گزارش خبرنگار مهر، پس از جلسه ظهر امروز چهارشنبه غلامرضا محمدی سرمربی و محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد با سردار باران چشمه رئیس تربیت بدنی نیروهای مسلح و جمعی از مسئولان هیئت کشتی مقرر شد برای حفظ منافع کشتی ایران در رقابتهای مهم پیش رو از جمله رقابتهای ارتش های جهان دو طرف تعاملات لازم را در این زمینه داشته باشند.

بر این اساس در پایان این جلسه مقرر شد حسن رحیمی در اختیار کادر فنی تیم ملی باشد و مربیان تیم ملی نیز برای افتخار آفرینی تیم نیروهای مسلح در رقابتهای ارتش های جهان آذرشکیب و نجاتیان را در اختیار این تیم قرار دهند.

همچنین مقرر شد تیم نیروهای مسلح پیش از اعزام به رقابتهای جهانی تمرینات مشترکی را با تیم ملی برگزار کند و در صورت نیاز نفرات دیگری نیز در اختیار این تیم قرار بگیرند. دعوت کشتی گیران شاخص رقابتهای ارتشهای جهان به اردوی تیم ملی از دیگر تصمیمات این جلسه پربار بود. بر این اساس ترکیب تیم نیروهای مسلح در رقابتهای جهانی فنلاند بشرح زیر است:

55 کیلوگرم: امید جلالی بهار

60 کیلوگرم: احمد امیریان

66 کیلوگرم: مسلم نادری خادم

74 کیلوگرم: مرتضی رحمت زاده

84 کیلوگرم: اسماعیل نجاتیان

96 کیلوگرم : جعفر دلیری

120 کیلوگرم: سید محمدرضا آذرشکیب

بنا به صلاحدید کادر فنی احتمال تغییر نفرات برخی اوزان وجود دارد. رقابتهای کشتی ارتشهای جهان اواسط مرداد ماه در کشور فنلاند برگزار خواهد شد.

پیش از این کادر فنی تیم نیروهای مسلح در پی استفاده از حسن رحیمی کشتی گیر وزن 55 کیلوگرم در رقابتهای ارتش های جهان بودند.