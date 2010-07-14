قاتل دختر 28 ساله تبریزی دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، سرهنگ صمد فرامرزی افزود: در پی اعلام فقدانی خانم" الناز – ب" 28 ساله توسط خانواده وی در یکی از محلات خیابان ولیعصر تبریز رسیدگی سریع به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و در این راستا مأموران پلیس اگاهی با تشکیل اکیپ ویژه اقدام به انجام تحقیقات و بررسی ها در خصوص علت فقدانی نامبرده نمودند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی با استفاده از شگردهای ویژه پلیسی موفق شدند ظرف کوتاهترین مدت زمانی فردی به نام "حسین – ا " دارای سوابق کیفری را شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی نامبرده را در منزل شوهر خاله اش دستگیر نموده و بمنظور انجام تحقیقات به مقر پلیس آگاهی انتقال دادند.

سرهنگ فرامرزی تصریح کرد: متهم در بازجویی ها و تحقیقات اولیه منکر قضیه شده و ادعا نمود که هیچ اطلاعی از موضوع ندارد ولی با توجه به اینکه در بازرسی از منزل مذکور یکدستگاه خودروی پژو پارس با شماره جعلی به همراه یک قبضه اسلحه کمری شاه کش و یک عدد کلاه گیس کشف شد مأموران پلیس آگاهی اقدام به انجام بازجویی های تکمیلی نمودند.

معاون اجتماعی ادامه داد: در مرحله تکمیلی بازجویی ها متهم ضمن قبول اتهام وارده اعتراف نمود که در خیابان ولی عصر تبریز در حال قدم زدن بودم که به خانمی که سوار بر خودروی پژو پارس در کنار خیابان توقف نموده بود برخورد نمودم و بمنظور سرقت خودرو راننده را با اسلحه تهدید کردم که با مقاومت راننده مواجه شده و به ناچار با شلیک گلوله ای وی را به قتل رساندم و جسد را به دره ای در اطراف تبریز انداختم.

سرهنگ فرامرزی در خاتمه گفت: پس از استماع اقرار متهم با استفاده از شیوه بازسازی صحنه صحت گفته های وی توسط کارآگاهان تأیید شد و معلوم شد که پلاک جعلی متعلق به یک خودروی رنو متعلق به قاتل است که پس از تشکیل پرونده و درج دلائل و مستندات دال بر اثبات جرم قاتل به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد و پس از صدور حکم توسط محاکم قضایی روانه زندان گردید.

گفتنی است، در پی قتل این دختر، شایعات زیادی در محافل مختلف مبنی بر احتمال انتساب این قتل به نهادهای انتظامی-امنیتی توسط رسانه های بیگانه منتشر شده بود که با دستیگری قاتل، موضوع روشن شد.