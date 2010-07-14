ترکیبات شیمیایی دلیل مرگ دسته جمعی ماهیان بندر ماهشهر

محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر انجام نمونه برداری از ماهیان مرده در نزدیکی منطقه ویژه ماهشهر در نواری به طول دو کیلومتر و بررسی علت مرگ آنها تاکید کرد: وقتی مرگ و میر دسته جمعی اتفاق می افتد باید پذیرفت که آلاینده ای کشنده وارد آب شده است.

این کارشناس محیط زیست دریایی افزود: نمونه برداری در استان خوزستان انجام شده ولی هنوز گزارشی به دفتر آلودگی دریایی سازمان ارسال نشده اما با توجه به تجربه معتقدیم این سطح از مرگ و میر و این شیوه دسته جمعی ناشی از ورود آلاینده ای سمی، شیمایی و نفتی به بستر حیات ماهیان است.

نبوی اضافه کرد: گاهی مرگ و میر ماهیان و آبزیان دریایی ناشی از نرسیدن اکسیژن کافی به بستر آب است که البته در آن صورت ماهیان به طور تدریجی تلف می شوند و دسته جمعی نمی میرند.

معاون محیط زیست دریایی با اشاره به پیگیریهای انجام شده در ماهشهر گفت: همه پذیرفته اند که ماهشهر به دلیل وجود سایتهای نفتی، پتروشیمی، عبور و مرور نفت کشها و فعالیت واحدهای صنعتی مشکلات زیادی در حوزه محیط زیست دارد.

وی تاکید کرد: اقداماتی انجام شده که البته کافی نیست ولی باید به تهی شدن سیستمها از جیوه در دو سال اخیر اشاره کرد که می تواند به کاهش بار آلودگی منطقه کمک کند.

با این حال هرمز محمودی راد مدیرکل اداره محیط زیست استان خوزستان در حالی در گفتگو با مهر علت مرگ ماهیان بندر ماهشهر را به عهده معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست گذاشت که دکتر نبوی از ارائه گزارش به معاونت دریایی اظهار بی اطلاعی کرد.

به گفته مقامات محلی مکان مرگ ماهیها در فاصله دو تا سه کیلومتری منطقه ویژه ماهشهر بوده و پس از آن که صیادان محلی متوجه مرگ ماهیها می‌شوند، موضوع را به اداره شیلات ماهشهر گزارش می‌دهند اما به دلیل گذشت زمان از مرگ ماهی‌ها، کارشناسان نتوانسته اند علت دقیق مرگ ماهیها را تشخیص دهند.