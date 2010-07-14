850 تن شلتوک و برنج از اراضی آذربایجان غربی برداشت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، رضا حسین زاده ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به افزایش 90 درصدی سطح زیر کشت برنج در منطقه مراکان خوی تنها کانون کشت این محصول در آذربایجان غربی، افزود: امسال در 85 هکتار از اراضی این منطقه برنج از انواع گرد، محلی و صدری کشت شده که 500 تن شلتوک و 350 تن برنج سفید از این میزان برداشت می شود.

وی با اشاره به اینکه این میزان در هر هکتار 15 درصد افزایش داشته است، بیان داشت: تعداد بهره برداران و برنجکاران این منطقه 50 خانوار بوده که با بهره برداری از سد آغچای این مقدار تا 150 خانوار و سطح زیر کشت برنج در این منطقه چهار برابر افزایش خواهد یافت.

