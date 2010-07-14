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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۷

امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان استاندارد و انجمن علوم غذایی ایران

امضای تفاهمنامه همکاری بین سازمان استاندارد و انجمن علوم غذایی ایران

استان تهران - خبرگزاری مهر: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به منظور گسترش همکاری های علمی، فنی و پژوهشی در زمینه اجرا و نظارت بر کنترل فرآورده های غذایی، تفاهمنامه ای با انجمن صنایع غذایی به امضا رساند.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، این تفاهم نامه درچهار ماده و 25 بند، مشتمل بر تعهدات سازمان استاندارد و انجمن صنایع غذایی ایران در دو نسخه که هر یک حکم واحد داشته، تنظیم شده است.

این تفاهمنامه ظهر چهارشنبه به امضای نظام الدین برزگری، رئیس سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و ابوالحسن خلیلی، دبیرکل کانون انجمن های صنایع غذایی ایران رسیده است.

بر اساس این تفاهمنامه مقرر شد تا از توانمندیهای علمی، فنی و پژوهشی طرفین در زمینه  کنترل کیفیت فرآورده های غذایی با استانداردهای مربوطه استفاده شود.
 
 مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی
 
همچنین بر اساس این تفاهم، مشارکت در تدوین استانداردهای ملی و بین المللی، مشارکت در ترویج فرهنگ استاندارد و ایجاد بستر لازم جهت استفاده از امکانات و توانایی کانون به منظور بررسی و کنترل کیفیت فرآورده های صنایع غذایی در سطح مراکز به عنوان بخشی از تعهدات کانون مطرح شده است.
 
همچنین ارائه فهرست استانداردهای تدوین شده و معرفی آزمایشگاههای همکار و تایید صلاحیت شده به عنوان تعهدات سازمان استاندارد مطرح شده است.
 
این امر به منظور همکاری با کانون و ایجاد بستر لازم برای حضور متخصصان و کارشناسان کانون در جلسه کمیته های فنی متناظر با کمیته های فنی سازمانهای بین المللی استاندارد از جمله ایزو و ... در تعهدات سازمان استاندارد مطرح شده است.
 
اعتبار این تفاهمنامه به مدت سه سال است.
کد مطلب 1116753

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