خط لوله اتیلن غرب تا 2 سال آینده خوراک ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید غلامرضا مستجاب الدعوه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت ساخت پتروشیمی کاویان به عنوان تامین کننده اصلی خوراک خط لوله اتیلن غرب، گفت: پیشرفت اجرای طرح پتروشیمی کاویان "اولفین 11" در بخش مهندسی بیش از 99 درصد، در بخش تدارکات 87 درصد، در بخش ساختمان و نصب 70 درصد و در مجموع به 79 درصد است.

مدیر عامل پتروشیمی کاویان با یادآوری اینکه هم اکنون این مجتمع از 2 واحد با ظرفیت تولید سالانه 2 میلیون تن اتیلن در فاز دوم پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در حال اجرا است، اظهار داشت: عملیات اجرایی این پروژه از سال 1385 آغاز شده و بر اساس برنامه عملیات پیش راه اندازی آن از اواخر سالجاری آغاز می شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه پتروشیمی کاویان در نیمه دوم سال 1390 به تولید تجاری محصول اتیلن خواهد رسید، بیان کرد: هزینه اجرای طرح الفین 11 حدود 9 هزار میلیارد ریال بوده که از این میزان 400 میلیون یورو به صورت ارز در اجرای طرح سرمایه گذاری می شود.

به گفته مستجاب الدعوه از ابتدای اجرای پروژه تاکنون هفت هزار میلیارد ریال به صورت ارزی و ریالی برای ساخت پروژه هزینه شده که 80 درصد آن صرف خرید کالا و تجهیزات از داخل و خارج کشور شده است.

مدیرعامل پتروشیمی کاویان ادامه داد: سالانه دو میلیون و 600 هزار تن اتان به عنوان خوراک الفین 11 از فازهای 4 و 5، 15 و 16 و 17 و 18 پارس جنوبی تامین خواهد شد.

وی با بیان اینکه طرح الفین 11 خوراک خط لوله اتیلن غرب را تامین خواهد کرد، اظهار داشت: در صورتی که این طرح زودتر از واحدهای پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن غرب به بهره برداری برسد، امکان صادرات اتیلن تولیدی پتروشیمی کاویان از بندر تخصصی صادرات محصولات پتروشیمی پارس فراهم است.

به گزارش مهر، در حالی قرار است امکان تولید تجاری از پتروشیمی کاویان تا سال 1390 فراهم شود که اولین واحد خط لوله اتیلن غرب "پتروشیمی پلیمر کرمانشاه" تا پایان امسال آماده تولید محصول خواهد شد.