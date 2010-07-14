به گزارش مهر از ورایتی مارکوس هیچنی فیلمنامه این پروژه را بر اساس یکی از قسمت های سریال تلویزیونی موفق " این زندگی آمریکایی" نوشته است.



" بدعت گذار" نگاهی به زندگی کارلتون پیرسن یکی از اعضای مشهور کلیسای اوانجلیست می اندازد که مدتی پس از رسیدن به شهرت و محبوبیت ، به واسطه سخنرانی هایی که در آن وجود جهنم را نفی می کرد از سوی کلیسای اوانجلیست به بعت گذاری متهم و طرد شد.



پیرسن مدعی است پس از تماشای فیلمی مستند از کشتار های فجیع کشور آفریقایی رواندا در دهه 1990 به این نتیجه رسیده که جهنمی وجود ندارد.



آیرا گلس یکی از تهیه کنندگان فیلم می گوید: در این فیلم کوشیده ایم زندگی و افکار یکی مسیحی اوانجلیست را از نقطه نظر خودش ، نه از نگاه یک ناظر بیرونی روایت کنیم.فیلم یک روایت کلیشه ای کلاسیک دارد : مردی که پای اعتقاداتش می ایستد و به خاطر آن همه چیز را از دست می دهد.



در کارنامه سینمایی مارک فورستر ساخت فیلم هایی چون " کوانتوم تسکین" از سری فیلم های جیمز باند ،‌ " بادبادک باز " ،‌"‌غریب تر از واقعیت " ،‌" بمان"و" یافتن ناکجا آباد " به چشم می خورد.

