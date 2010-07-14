تولید محصولات استراتژیک برای رسیدن به امنیت غذائی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید خلیلی خشنود ظهر چهارشنبه در نشست مشترک رؤسای سازمان های جهادکشاورزی منطقه یک کشوری افزود: برای تولیدمحصولات استراتژیک درسال زراعی آتی ، درراستای تحقق امنیت غذایی درارتباط با محصولات استراتژیک گندم ، جو ، دانه های روغنی و علوفه وتعیین میزان تعهد استانهای منطقه برای تحقق اهداف تعیین شده دراین برنامه براساس توانمندی استانها برنامه ریزی خواهدشد.

وی با بیان اینکه بایستی بوسیله خوشه های تولید ، زارعین خرد را به زارعین عمده تبدیل کنیم گفت : با برنامه های عملیاتی تلاش می کنیم تا کشاورزی سنتی و بومی را به کشاورزی صنعتی و ارگانیک تبدیل نمائیم .

مهندس خلیلی خشنود با تاکید بر اینکه هدف گذاری تولیدات کشاورزی بایستی مبتنی بر سفارش انجام گیرد افزود : اگر در تولید محصولات کشاورزی هدف گذاری کلان انجام نگیرد هرگز نمی توان به شاخصه های اصلی برنامه پنج ساله پنجم دست یافت .

وی با اشاره به اینکه افزایش تولید یک محصول نبابستی باعث افت وکاهش تولید محصول دیگرگردد، تولید محصول ارگانیک و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی را از سیاستهای جهادکشاورزی عنوان کرد و افزود : توسعه باغات و باغداری در اراضی شیب دار کشور یکی از اولویت های اساسی معاونت امور تولیدات گیاهی جهت افزایش بهره وری و جلوگیری از فرسایش خاک و بهره برداری شایسته از نزولات آسمانی است.