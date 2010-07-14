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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۰

خلیلی خبر داد:

تولید محصولات استراتژیک برای رسیدن به امنیت غذائی

تولید محصولات استراتژیک برای رسیدن به امنیت غذائی

تبریز - خبرگزاری مهر: معاون وزیر جهادکشاورزی در امور تولیدات گیاهی گفت: تولید محصولات استراتژیک در سال زراعی آتی برای رسیدن به امنیت غذایی بصورت منطقه ای برنامه ریزی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مجید خلیلی خشنود ظهر چهارشنبه در نشست مشترک رؤسای سازمان های جهادکشاورزی منطقه یک کشوری افزود: برای تولیدمحصولات استراتژیک درسال زراعی آتی ، درراستای تحقق امنیت غذایی درارتباط با محصولات استراتژیک گندم ، جو ، دانه های روغنی و علوفه وتعیین میزان تعهد استانهای منطقه برای تحقق اهداف تعیین شده دراین برنامه براساس توانمندی استانها برنامه ریزی خواهدشد.

وی با بیان اینکه بایستی بوسیله خوشه های تولید ، زارعین خرد را به زارعین عمده تبدیل کنیم گفت : با برنامه های عملیاتی تلاش می کنیم تا کشاورزی سنتی و بومی را به کشاورزی صنعتی و ارگانیک تبدیل نمائیم .

مهندس خلیلی خشنود با تاکید بر اینکه هدف گذاری تولیدات کشاورزی بایستی مبتنی بر سفارش انجام گیرد افزود : اگر در تولید محصولات کشاورزی هدف گذاری کلان انجام نگیرد هرگز نمی توان به شاخصه های اصلی برنامه پنج ساله پنجم دست یافت .

وی با اشاره به اینکه افزایش تولید یک محصول نبابستی باعث افت وکاهش تولید محصول دیگرگردد، تولید محصول ارگانیک و افزایش بهره وری در تولید محصولات کشاورزی را از سیاستهای جهادکشاورزی عنوان کرد و افزود : توسعه باغات و باغداری در اراضی شیب دار کشور یکی از اولویت های اساسی معاونت امور تولیدات گیاهی جهت افزایش بهره وری و جلوگیری از فرسایش خاک و بهره برداری شایسته از نزولات آسمانی است.

معاون امور تولیدات گیاهی وزارت جهادکشاورزی با اشاره به اینکه با ارتقای دانش فنی کشاورزان و حذف یارانه های سموم و کودهای شیمیایی قدم های اساسی در تولید محصول ارگانیک برداشته شده است اظهار داشت: اینکار سبب می شود کشاورزان ضمن پرهیز از استفاده بی رویه از سموم و کودهای شیمیایی به سمت تولید محصولات با کیفیت تر بر اساس استاندارها حرکت کنند .

کد مطلب 1116762

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