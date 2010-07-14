تامین آب شرب کرمان در مرز بحران است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، محمد علی کریمی با اشاره به برخی از مشکلات کرمان اظهار داشت: مهمترین چالش استان کرمان در راستای توسعه، مسئله آب است نه تنها در بخش کشاورزی و صنعت بلکه آب شرب مردم استان با خشکسالی ممتد ده سال گذشته امروز در مرز بحران قراردارد.

وی افزود: باور بنده این است که آب همانند نفت در زمره انفال است و همچنانکه دولت برای توزیع عادلانه نفت بین هموطنان میلیاردها هزینه می کند و هزاران کیلومتر شبکه ایجاد می کند باید برای تامین و توزیع آب برای مردم کشور به همان اندازه خود را مسئول بداند.

کریمی افزود: برای بعضی مناطق کشور مثل استان کرمان انتقال آب از سایر حوزه ها آن هم نه برای توسعه بلکه برای حفظ تمدن و حیات موجود، امری اجتناب ناپذیر است، لذا با آرزوی موفقیت برای استاندار جدید استان کرمان از ایشان می خواهم که پروژه های مطرح شده در این رابطه را در اولویت کارهای خویش قراردهد.

آبهای زیر سطحی تهدید جدی کرمان/ 20 سال دیگر پروژه فاضلاب کرمان تمام می شود

وی در ادامه یکی از مشکلات مهم شهر کرمان را بالا آمدن سطح آبهای زیر زمینی دانست و افزود: این مسئله تهدید جدی برای بافت تاریخی شهر از جمله بنای ارزشمد مسجد جامع کرمان، بازار و مجموعه گنجعلیخان می باشد.

وی ادامه داد: پروژه فاضلاب شهر کرمان دوازده سال پیش شروع شده و تنها 20 درصد پیشرفت داشته و با روند کنونی تا بیست سال آینده هم تمام نخواهد شد.

فقدان زیر ساختها در روستاها به توسعه مواد مخدر دامن زده است

وی حیات اقتصادی و حفظ و توسعه اشتغال را مهمترین مسئبه بخشهای بزرگ و شش گانه شهرستان کرمان، گلباف، شهداد، ماهان، راین، چترود و مرکزی دانست و افزود: درکنار نیازمندی این بخشها و روستاهای آنها به تامین زیر ساختها از جمله راه و آب آشامیدنی، توجه به تولید و اشتغال روستایی مهمترین عامل بقاء آنها است و فقدان این نیاز اساسی با کمال تاسف به شدت به توسعه مواد مخدر و مشکلات اجتماعی دامن زده است.

صنعت فرش در راور تقریبا تعطیل شده است

وی در ادامه به مشکلات شهرستان راور اشاره کرد و گفت: شهرستان راور درحالیکه در گذشته به دلیل تولید پسته و فرش مرغوب و نامدار خود از رونق اقتصادی خوبی برخوردار بوده، متاسفانه امروز به دلیل تعطیلی تقریبی صنعت فرش و خشکسالیهای ممتد با مشکلات جدی در عرصه اشتغال روبرو است.

وی افزود: زیربناهای توسعه و اشتغال از جمله باند دوم جاده کرمان - راور، کارخانه کک سازی، سد قدرونی و دیگر طرحهای در دست اقدام شهرستان راور از جمله اولویتهای توسعه شهرستان است که امیدوارم در اجرای آنها تسریع شود.