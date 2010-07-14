سرمایه گذاری شرکتهای چینی در بخشهای صنعت و معدن کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شین شیائویان ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با استاندار کردستان و جمعی از مدیران استان از آماگی کشور چین برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی استان کردستان خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: من برای اولین بار است که به استان کردستان سفر می کنم ولی در همین مدت کوتاه با ظرفیت های بسیار خوب این استان در حوزه های مختلف آشنا شدم و به شرط تامین زیرساختهای لازم، ما آمادگی داریم تا در حوزه های مختلف به ویژه صنعت و معدن در این استان سرمایه گذاری کنیم.

سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: روابط تاریخی جمهوری اسلامی ایران با کشور چین و تمایل مسئولان دو طرف به افزایش مبادلات از جمله مهمترین شاخصه های است که می توان با تکیه بر آنها زمینه را برای افزایش همکاری ها بین دو طرف فراهم کرد و ما از همکاری و مشارکت در طرحهای تولیدی و صنعتی در کردستان استقبال می کنیم.

شین شیائویان گفت: در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران یکی از شرکای اصلی و تجاری چین به شمار می رود و باید از این فرصت در راستای افزایش مبادلات کالا و خدمات فنی و مهندسی استفاده کرد و استان کردستان می تواند در این حوزه به عنوان یکی از نقاط هدف مورد توجه جدی تری قرار گیرد.

وی یادآور شد: شرکت های تخصصی چین می توانند در حوزه های دیگر از جمله صدور تکنولوژی های برتر به استان کردستان نیز فعالیت نمایند که امیدواریم در این راستا و با برگزاری نشست های مشترک و همچنین فراهم کردن زمینه های بازدید برای دو طرف امکان گسترش ارتباطات افزایش یابد.

سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران همچنین از تمایل کشورش برای سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی، گردشگری و توریسم در استان کردستان خبر داد و عنوان کرد: با توجه به گزارش های مدیران حاضر در جلسه، استان کردستان دارای توانمندی های بسیار خوبی در حوزه های کشاورزی و گردشگری است که ما مایل هستیم که میزان ارتباط خود را با کردستان در این حوزه ها افزایش داده و در آن سرمایه گذاری کنیم.

در ابتدای این دیدار که با حضور استاندار کردستان و جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان برگزار گردید، هر کدام از مدیران حاضر در جلسه گزارشی از فعالیتها و برنامه های کاری و همچنین پتانسیلهای بخش خود را ارائه نمودند.