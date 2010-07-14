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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران خارجی در استان کردستان

ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران خارجی در استان کردستان

سنندج - خبرگزاری مهر: استاندار کردستان از ارائه تسهیلات و تامین مشوقهای لازم برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در طرحهای تولیدی و صنعتی این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در استان کردستان تسهیلات و مشوقهای بسیار خوبی در نظر گرفته شده است و امیدواریم که شرکتهای چینی نیز از این فرصت در راستای سرمایه گذاری بیشتر در استان استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان کردستان در تمامی حوزه ها به ویژه صنعت و معدن، کشاورزی و منابع آب و خاک، گردشگری و صنایع دستی، صادرات و تجارت خارجی، مسکن و شهرسازی دارای پتانسیلها و ظرفیت های بسیار خوبی برای حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود و در این راستا دولت نیز ضمن تامین زیرساختهای لازم، شرایط را برای ارائه تسهیلات و مشوقهای مناسب به افراد سرمایه گذار فراهم می کند.

استاندار کردستان عنوان کرد: در حال حاضر میانگین بارش سالانه باران در استان کردستان به بیش از 517 میلمتر می رسد که در مقایسه با اکثر مناطق کشور بالاتر بوده و این مهم نشان از توانمندی و ظرفیت استان در راستای توسعه بخش کشاورزی و در کنار آن ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی است.

شهبازی به استعدادهای دیگر استان در سایر بخشها به ویژه صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: وجود معادن بسیار غنی به ویژه طلا و آهن از جمله دیگر ظرفیت های است که شرکت های خارجی می توانند در راستای بهره برداری از آن سرمایه گذاری نموده و از امکانات و شرایط ویژه استان نیز استفاده کنند.

وی افزود: ما در تمامی حوزه های آمادگی لازم برای حضور و مشارکت شرکت های چینی در امر سرمایه گذاری در استان کردستان را اعلام می کنیم و در همین راستا تا یک ماه آینده باز هم شرایط لازم برای برگزاری جلسه ای جامع تر را فراهم و در آن تلاش خواهیم کرد که نسبت به عقد قرارداد و استفاده از توان شرکتهای چینی در راستای توسعه و ارتقا جایگاه استان بهره برداری کنیم.

در ابتدای این دیدار جمعی از مدیران سازمانهای دولتی و ادارات استان نیز که در این جلسه حضور داشتند در خصوص توانمندی های استان در حوزه های کاری خود گزارشی را ارائه کرده و سفیر چین هم از تمایل دولت مطبوع خود برای افزایش سرمایه گذاری در کشورمان به ویژه استان کردستان خبر داد.

کد مطلب 1116770

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