ارائه تسهیلات ویژه به سرمایه گذاران خارجی در استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: برای افزایش سرمایه گذاری خارجی در استان کردستان تسهیلات و مشوقهای بسیار خوبی در نظر گرفته شده است و امیدواریم که شرکتهای چینی نیز از این فرصت در راستای سرمایه گذاری بیشتر در استان استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه استان کردستان در تمامی حوزه ها به ویژه صنعت و معدن، کشاورزی و منابع آب و خاک، گردشگری و صنایع دستی، صادرات و تجارت خارجی، مسکن و شهرسازی دارای پتانسیلها و ظرفیت های بسیار خوبی برای حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی به شمار می رود و در این راستا دولت نیز ضمن تامین زیرساختهای لازم، شرایط را برای ارائه تسهیلات و مشوقهای مناسب به افراد سرمایه گذار فراهم می کند.

استاندار کردستان عنوان کرد: در حال حاضر میانگین بارش سالانه باران در استان کردستان به بیش از 517 میلمتر می رسد که در مقایسه با اکثر مناطق کشور بالاتر بوده و این مهم نشان از توانمندی و ظرفیت استان در راستای توسعه بخش کشاورزی و در کنار آن ایجاد صنایع تولیدی و تبدیلی است.

شهبازی به استعدادهای دیگر استان در سایر بخشها به ویژه صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: وجود معادن بسیار غنی به ویژه طلا و آهن از جمله دیگر ظرفیت های است که شرکت های خارجی می توانند در راستای بهره برداری از آن سرمایه گذاری نموده و از امکانات و شرایط ویژه استان نیز استفاده کنند.

وی افزود: ما در تمامی حوزه های آمادگی لازم برای حضور و مشارکت شرکت های چینی در امر سرمایه گذاری در استان کردستان را اعلام می کنیم و در همین راستا تا یک ماه آینده باز هم شرایط لازم برای برگزاری جلسه ای جامع تر را فراهم و در آن تلاش خواهیم کرد که نسبت به عقد قرارداد و استفاده از توان شرکتهای چینی در راستای توسعه و ارتقا جایگاه استان بهره برداری کنیم.

در ابتدای این دیدار جمعی از مدیران سازمانهای دولتی و ادارات استان نیز که در این جلسه حضور داشتند در خصوص توانمندی های استان در حوزه های کاری خود گزارشی را ارائه کرده و سفیر چین هم از تمایل دولت مطبوع خود برای افزایش سرمایه گذاری در کشورمان به ویژه استان کردستان خبر داد.