به گزارش خبرنگار مهر مهر دکتر قاسم پورحسن سومین سخنران نشست الهیات و "مسئله شر" بود که در روز چهارشنبه 23 تیرماه 89 در پژوهشگاه علوم انسانی مطالعات فرهنگی برگزار شد.

وی که درباره "مسئله شر در حکمت اشراق و شهروردی سخن می‌گفت در آغاز سخنان خود کوشید آرای سهرودی درباره شر در آثار وی را مرور کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: سهروردی در کتاب تلویحات 4 فصل دارد که با عنوان 4 "مورد" است که در 120 صفحه نگاشته شده است. در المورد الثالث، سهرودی درباره تعریف شر بحث می‌کند و تعریف ابن سینا را طرح می‌نماید.

وی سپس تقسیمات 5 گانه در فلسفه اسلامی در این باره را طرح می‌کند. نکته سوم درباره حیوانات و مسئله شر و نکته چهارم درباره امکان و عدم در مسئله شر است.

پورحسن افزود: سهروردی همچنین از بحث تضاد و شر سخن می‌گوید وسپس شر را در شخص می‌داند و نه در نوع. نکته دیگر این است که سهروردی شر را از ممکنات می‌داند.

وی معتقد است که شر وجود دارد اما به آن می‌گوید شر جزئی که در واقع شر کثیر و ناگزیر است و ما نمی‌توانیم آن را از بین ببریم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: سهروردی در پرتونامه در فصل هشتم و نهم نیز از شر بحث می‌کند و به موضوع قضا و قدر و خیر و شر می پردازد واین اشکال ابن سینا در شفا و پاسخ وی را می آورد و این سئوال را طرح می کند که چرا خداوند شر را در عالم قرار داده است. نکته دیگر که باید موردتوجه داد نظام احسن عالم است که سهروردی می‌گوید کاملتر از این عالم ممکن نبوده است.

این پژوهشگر فلسفه دین خاطرنشان کرد: سهروردی در حکمه الاشراق کوشیده است همه آراء درباره شر را مورد بحث قرار دهد. فارابی و ابن سینا تذکری را درباره مسئله شر طرح کرده اند بدین گونه که آیا شر واقعا توهم است فارابی در تعلیقات و ابن سینا در شفا عنوان می کنند که هر کس قائل به این باشد که شر توهم و پندار محض است این امر خودش شر است.

پورحسن تصریح کرد: سهروردی در حکمه الاشراق جانب شر جزئی را می‌گیرد. وی مسئله عدم ذات و عدم کمال را که دو شرط مهم در نگاه نیستی انگارانه به شر است رها می کند و به شر جزئی می پردازد.

وی با اشاره به ادله مطرح شده در باب مسئله شر سخنانش را ادامه داد و گفت: سهروردی عنوان می کند که مهمترین دلیل فیلسوفان درباره شر بداهت و ضرورت است. وی با اشاره به اینکه سهروردی این دیدگاه را مورد انتقاد قرار می دهد افزود: من معتقدم که سهروردی نخستین فیلسوفی است که در حوزه فلسفه اسلامی برای مسئله شر دلیل قیاسی مطرح می کند همچنین در دیدگاه سهروردی مسئله شر بر سه رکن استوار است. رکن نخست احسن بودن نظام عالم است، رکن دوم ملازمه شرور و خیرات است که سهروردی آن را می پذیرد اما آن را در درون شر جزئی و شر قلیل قرار می دهد و شر را لازمه ظلمت و حرکت عنوان می کند. رکن سوم هم مساوقت خیر شر با یکدیگر است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در پایان گفت: سهروردی این نکته را متذکر می شود که شر ناشی از جهل انسان است. وی بر اساس نظریه انسان مدارانه به تبیین بحث شر می پردازد یعنی آنچه به سود ما باشد خیر می دانیم و آنچه به ضرر ما باشد شر می دانیم که این بر می گردد به نگاه جزنگرانه ما به مسئله شر. وی همچنین می پذیرد که اموری که شقاوت، مرگ، جهل و فقر هستند شر جزئی محسوب می شوند اما در مجموع نظام عالم شر کثیر نیست.