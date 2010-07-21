انتقاد از رفتار ائتلاف دولت قانون/ نامزد توافقی راه حل مشکل عراق است

شیخ "جلال الدین صغیر" از رهبران برجسته مجلس اعلای اسلامی عراق و یکی از اعضای مطرح ائتلاف ملی در گفتگو با خبرنگار مهر به سئوالات مختلف درباره روند تشکیل دولت جدید عراق از جمله دلایل به بن بست رسیدن مذاکرات میان ائتلاف ملی و دولت قانون که ائتلاف مشترکی موسوم به اتحاد ملی تشکیل داده اند، راه حل خروج از بحران، علت تاخیر در برگزاری نشست پارلمان پاسخ داد.



صغیر در اظهارات جالبی گفت: ما به هنگام ائتلاف با ائتلاف مالکی به آنها گفتیم در کنار شما خواهیم بود، اما این تلقی برای آنها ایجاد شد که می توانند پست نخست وزیری را به طور دائمی در اختیار داشته باشند در حالی که معنایش این نیست که ما به مالکی رای می دهیم، بلکه ما فردی را از داخل اتحاد ملی برای نخست وزیری بر می گزینیم.



نامزد توافقی راه حل مشکل است

شیخ جلال الدین صغیر تاکید کرد: مشکل عراق می تواند از طریق نامزدی که مورد تایید همه گروههای سیاسی باشد، حل شود.



عضو اتحاد ملی عراق خاطر نشان کرد: ما افکار و ایده هایی را که از سوی برخی فهرستها برای تشکیل دولت مشارکت ملی با شرکت همه گروهها مطرح می شود، ارج می نهیم.



وی تاکید کرد: نامزدی که برای نخست وزیری معرفی می شود، باید مورد توافق باشد، چرا که هیچ نامزدی بدون این توافق نمی تواند به نخست وزیری برسد.



علت توقف مذاکرات ائتلاف ملی و دولت قانون؛ مخالفت با نامزدی مالکی

شیخ جلال الدین صغیر درباره علت توقف مذاکرات میان دو طرف تشکیل دهنده اتحاد ملی یعنی دولت قانون و ائتلاف ملی گفت: ائتلاف ملی به برادران در دولت قانون اطلاع داده است به نامزدی دیگر غیر از نوری المالکی تمایل دارد و آنها نیز چند روز فرصت خواستند تا ببینند چه اقدامی می توانند انجام دهند.



وی در عین حال افزود: ائتلاف ملی هیچ خط قرمزی در خصوص معرفی نامزدهایی دیگری غیر از نوری المالکی از سوی دولت قانون ندارد.



صغیر گفت: دولت قانون تا کنون به درخواست ائتلاف ملی برای تغییر نامزد خود پاسخ نداده است، ائتلاف ملی مانعی در نامزدی فردی دیگری غیر از نوری المالکی از سوی دولت قانون نمی بیند.



علت تاخیر در برگزاری نشست پارلمان عراق

صغیر درباره علت به تاخیر افتادن برگزاری جلسه پارلمان جدید عراق گفت: واضح است علت برگزار نشدن این جلسه دست نیافتن گروههای سیاسی به نقشه توزیع پستهای دولتی است و بر اساس قانون اساسی باید این جلسه سه شنبه به شکل طبیعی برگزار می شد تا هم رئیس پارلمان و هم رئیس جمهوری انتخاب شوند، اما متاسفانه دست نیافتن به توافق منجر به نقض قانون اساسی از طریق به تاخیر افتادن جلسه پارلمان شد و این امر ائتلاف ملی عراق را بر آن داشت تا خواستار برگزاری نشست پارلمان شود حتی اگر توافقی میان گروهها به دست نیاید با دادن این تضمین که ائتلاف ملی در هیچ روند رای گیری بدون توافق درباره پستهای مورد نظر شرکت نخواهد کرد.



سرنوشت دولت جدید با ادامه این وضعیت چه خواهد شد؟ هنوز بسیار زود است که از دولت جدید حرف بزنیم، متاسفانه اوضاع در این زمینه امیدوار کننده نیست، زیرا مواضع همچنان انعطاف ناپذیر و سرسختانه است، زیرا هر کس می خواهد حرف خود را به کرسی بنشاند بدون اینکه عواقب آن را نظر بگیرد و با این وضعیت ما نمی توانیم در آینده نزدیک شاهد تشکیل دولت باشیم.



تجارب دولتهای سابق نگران کننده است

وی درباره علت انعطاف ناپذیری و سرسختی مواضع برخی گروهها و اینکه آیا دخالتهای خارجی در این زمینه دخیل است؟ گفت: در این زمینه هیچ دخالتی وجود ندارد، گروههای بزرگ مشکلات داخلی دارند و انتظار نداریم دولت را تشکیل دهند، به ویژه اینکه نامزدهای آنها تجارب حکومتی در گذشته دارند و این تجارب مشکلات فراوانی به جا گذاشته است که دستیابی یکی از آنها به نخست وزیری را بعید شمرده است.



از شیخ جلال الدین صغیر سئوال شد : درباره اتحاد ملی به عنوان فراکسیون بزرگ، اخبار متناقضی شیده می شود، برخی می گویند مذاکرات میان دو گروه به بن بست رسیده و برخی از فروپاشی قریب الوقوع آن خبر می دهند وضعیت اتحاد ملی چگونه است؟



این رهبر برجسته مجلس اعلا گفت : ائتلاف ملی هیچ حرکت و اقدامی که سبب متشنج شدن فضاها در اتحاد ملی و برهم خوردن همپیمانی شود، انجام نداده است، ولی با کمال تاسف برخی از اعضای دولت قانون با گروههای دیگر بدون موافقت ائتلاف ملی وارد مذاکره شده اند که این کار توافق امضا شده میان طرفهای ذیربط در این زمینه را به طور آشکار نقض می کند.



موضع ائتلاف ملی در قبال ائتلاف احتمالی مالکی و علاوی



شیخ جلال الدین صغیر درباره این سئوال که در صورتی که دولت قانون به توافق با العراقیه دست یابد، موضع ائتلاف ملی چگونه خواهد بود؟ اظهار داشت: در برابر هر اقدامی که سبب تسریع در تشکیل دولت جدید شود، مانع تراشی نخواهیم کرد، اما به این معنا نیست که حتما در چنین دولتی شرکت کنیم.



وی تصریح کرد: مجلس اعلا مصمم است در هر دولتی که به موفقیت آن اطمینان و اعتماد ندارد، شرکت نکند.



علت مذاکره دولت قانون با العراقیه

صغیر درباره علت ورود دولت قانون به مذاکرات با العراقیه بدون موافقت دیگر طرفهای اتحاد ملی گفت: دولت قانون به دنبال روزنه ای برای حفظ پست نخست وزیری می گردد؛ در نتیجه وقتی ائتلاف ملی به آنها اعلام کرد ائتلاف رای خود را به آقای مالکی برای دوره جدید نخست وزیری می دهد، به همین سبب این تلقی برای آنها ایجاد شد که شاید با رفتن به سمت العراقیه به این پست دست یابند



وی درباره اینکه آیا ائتلاف ملی نامزد خود برای نخست وزیری را قطعی کرده است؟ اظهار داشت: خیر، تا کنون این مسئله را قطعی نکرده ایم، زیرا معتقدیم این مسئله به دقت نظر زیادی نیاز دارد، ما دست دولت قانون را برای معرفی نامزد نخست وزیر باز گذاشتند، اما آنها با نظر ائتلاف ملی مبنی بر معرفی نامزد دیگری غیر از مالکی مخالفت کردند.



از عضو مطرح ائتلاف ملی سئوال شد : با اصرار دولت قانون بر مواضع خود و همچنین مذاکرات دولت قانون با العراقیه، گزینه شما چه خواهد بود تا از این بحران طولانی خارج شوید؟



وی پاسخ داد : تا کنون هیچ دیدگاه واضحی درباره ماهیت و نوع ائتلافهایی که تشکیل می شود، وجود ندارد، اما معتقدم امور کم کم به سمت گشایش پیش می رود، زیرا دولت قانون به این باور رسیده است که دیگر شانسی برای به دست آوردن پست نخست وزیری برای دومین بار نخواهد داشت.

درباره تشکیل سریع دولت خوش بین نیستم

صغیر درباره این سئوال که آیا خوش بین هستید دولت جدید عراق به زودی تشکیل شود؟ گفت: صریح می گویم که خوش بین نیستم.



از این عضو مطرح مجلس اعلا سئوال شد آیا می توانید زمان مشخصی را برای تشکیل دولت جدید عراق به منظور رفع نگرانی ها پیش بینی کنید؟ که پاسخ داد: من خوش بین نیستم که بتوانیم دولت را در آینده نزدیک تشکیل شویم، اوضاع آن قدر سخت و دشوار است که نمی توان درباره تشکیل دولت در آینده ای نزدیک خوش بین بود.



وی درباره اینکه آیا دخالتهای خارجی یکی از دلایل تاخیر در تشکیل دولت است؟ گفت: دخالت خارجی نیست که سبب تعویق تشکیل دولت جدید شده است، بلکه نگرانی ها از تجربه چهار سال گذشته همه را متقاعد کرده است با دقت نظر بیشتری درباره این مسئله تصمیم بگیرند و همانند گذشته به آسانی رای خود را به هر نامزدی ندهند.

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مصاحبه : رضا مهری