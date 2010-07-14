روسیه نگران دوجانبه بودن جاسوسان بازگشته از آمریکاست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، واشنگتن 10 جاسوس بازداشت شده را روز جمعه به روسیه بازگرداند اما مسکو این افراد را در منطقه ای ویژه ( قرنطینه) نگه داشته تا هویت واقعی آنها را شناساسی کند.

در همین رابطه یک مقام روسی مرتبط با سرویس اطلاعاتی این کشور از انجام آزمایش های ویژه بر روی این جاسوسان خبر داد.

این مقام روسی در ادامه به این نکته اذعان کرد که ممکن است این جاسوسها عوامل دوجانبه بوده باشند و هدف آمریکا از استرداد آنها جمع آوری اطلاعات درباره روسیه باشد.

این در حالی است که آمریکا روز گذشته از بازداشت یک جاسوس دیگر روس خبر داد.

در ماه گذشته آمریکا اعلام کرد که 11 جاسوس روسیه را در این کشور بازداشت کرده و در پی آن "میخائیل مارگلوف" رئیس کمیته روابط بین الملل شورای فدراسیون روسیه گفت : کشورش اطلاعات آمریکا را درباره افراد دستگیر شده بسیار متناقض می داند.

وی افزود: هیچ نتیجه ای را نمی توان از گزارش آمریکا درباره افراد بازداشت شده گرفت.