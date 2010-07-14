مصوبات هیئت دولت همچنان برای مجلس ارسال نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر، پس از اینکه چندی پیش رئیس مجلس از عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس انتقاد کرد کارگروهی به منظور رایزنی با دولت در خصوص ارسال مصوبات هیئت دولت از اعضای هیئت رئیسه مجلس شکل گرفت که کار این کارگروه تا کنون به جایی نرسیده است.

علیرغم رایزنیهای جمعی از اعضای هیئت رئیسه با دولت به منظور ارسال مصوبات تا کنون اثری از ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس نیست.

یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس امروز ضمن تایید این موضوع از رویه دولت در عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس انتقاد کرد و گفت: قطعا طبق قانون مصوبات هیئت دولت بدون تایید مجلس فاقد اعتبار است.

هفته گذشته سید محمد رضا میرتاج الدینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عدم ارسال مصوبات هیئت دولت به مجلس برای تایید اظهار داشت: بعد از مطرح شدن این موضوع از سوی یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس بنده از دولت آن را پیگیری کردم که گفته شد در مقطع کوتاهی مشکلی به وجود آمده بود ولی هم اکنون این مشکل برطرف شده است و مرتبا مصوبات دولت به مجلس ارسال می شود.

طبق اصل 138 قانون اساسی همه مصوبات پس از اینکه به تصویب هئیت وزیران رسید با امضای رئیس جمهور یا معاون اول به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود و همزمان باید یک نسخه از آن برای رئیس مجلس ارسال شود تا رئیس مجلس بررسی کند که آیا این مصوبه با قوانین کشور مغایرت دارند و یا خیر.

مصوبات دولت از اردیبهشت ماه امسال برای مجلس ارسال نمی شود.