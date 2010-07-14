تعداد موسسات قرآنی در هرمزگان باید 2 برابر شود

حجت الااسلام علی اکبر انصاری راد ظهر چهارشنبه در جلسه مدیران موسسات و خانههای قرآن دارالقران الکریم هرمزگان بیان کرد: به تناسب جمعیت استان هرمزگان تعداد موسسات خیلی کمی در هرزمگان وجود دارد که باید تعداد انها به منظور گسترش فعالیتهای قرآنی افزایش یابد.
وی ادامه داد: هدف از راه اندازی موسسات و خانههای قرآن علاوه بر گسترش فرهنگ قرآنی کاهش تصدی گری دولت در امور قرآن و سپردن آن به مردم و بخش خصوصی است و دولت باید سیاست گزاری و نظارت بر این موسسات را انجام دهد.
انصاری افزود: در گذشته سازمان تبلیغات اسلامی فعالیتهای قرآنی را هم برنامه ریزی میکرد و هم آن برنامهها را اجرا میکرد و هم نظارت را بر اجرای برنامهها انجام میداد که سازمان به تنهایی نمیتوانست به خوبی همه این امور را انجام دهد.
معاون اداره تبلیغات اسلامی هرمزگان عنوان کرد: در حال حاضر سازمان تبلیغات اسلامی کاهش تصدیگری بخش دولتی در امور قرآنی حرکت میکند و قطعا افرادی که موسسات قرآنی را تشکیل میدهند از سوی سازمان تبلیغات اسلامی مورد سنجش و ارزیابی قرار میگیرد.
وی یادآورشد: در گذشته شرایط بدی در اداره موسسات قرآنی وجود داشت که خوشبختانه هم اکنون مدیریت این موسسات نسبت به گذشته بهتر شده است و ما شاهد پویش و رویش های فراوانی در فعالیتهای قرآنی هستیم.
انصاری اظها داشت: در حال حاظر بانک اطلاعات قرآنی استان هرمزگان در مرحله تکمیل است که در این بانک، اطلاعات قرآنی نادرستی که در گذشته به ان وارد شده بود اصلاح شده است.
وی افزود: اداره کل تبلیغات هرمزگان در برنامهریزیهای قرآنی آمایش سرزمینی را رعایت میکند و در برنامهریزی خود همه شهرستانها را در نظر میگیرد.
انصاری در پایان گفت: استعدادهای قرآنی زیادی در هرمزگان وجود دارد و باید با جدیت بیشتری در زمینه قرآن در هرمزگان فعالیت شود.
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