رضا رهقی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق اظهار داشت: ظهر امروز سه شنبه با حضور در هیئت فوتبال استان تهران قرارداد علیرضا عباسفرد و میثم رضاپور را ثبت کردیم. ضمن اینکه "جونیور تورتا هرناندز" هافبک 22 ساله که پیشینه بازی در تیم "اینتر ناسیونال" برزیل داشته است هم با عقد قراردادی دو ساله به تیم پیکان پیوست.

وی اضافه کرد: از امشب به مدت 3 شبانه روز اردوی تیم در کردان کرج برپا می شود که در این اردو ضمن برگزاری تمرینات آماده سازی، دو دیدار تدارکاتی را انجام خواهیم داد.

سرپرست تیم فوتبال پیکان خاطرنشان کرد: فردا پنجشنبه در نخستین دیدار تدارکاتی برابر تیم شهرداری تبریز به میدان می رویم، یکشنبه هفته آینده با پرسپولیس بازی می کنیم. ضمن اینکه سه شنبه هم برابر تیم پیروزی قزوین قرار خواهیم گرفت.

رهقی در پایان گفت: طبق هماهنگی‌هایی که بین علی دایی و محمد احمدزاده صورت گرفته است، قطعا روز یکشنبه و با نفرات اصلی برابر همدیگر به میدان می روند.