احداث یادمان شمس تبریزی تا پایان امسال آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رسول درسخوان ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: مسابقه طراحی بنای یادمان و مجموعه فرهنگی، هنری و اسلامی شمس تبریزی در محل باغ گلستان از 26 تیر سال جاری آغاز می شود.

وی اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته امیدواریم تا پایان شهریور انتخاب طرح برگزیده تمام شود.

درسخوان با اشاره به تاخیرهای صورت گرفته در طراحی و آغاز به ساخت این یادمان گفت: ما به نظر معترضان احترام می گذاریم اما مساله این نیست که "نمی گذارند" بلکه مخالفان نگران نابودی باغ های تبریز هستند.

وی هدف از ساخت یادمان شمس را احیای هویت تبریز و بافت تاریخی آن عنوان کرد و گفت: وظیفه ما ایجاد این بنا است و مدیریت و محافظت از آن بر عهده نسل های بعد قرار می گیرد.

عضو شورای شهر تبریزبا اشاره به نحوه مکان یابی یادمان شمس تبریزی گفت: اولین اولویت در انتخاب مکان برای ساخت این بنا جایی بود که نیازی به از بین بردن درختان و فضای سبز شهر نباشد که پس از بررسی ها حوض میان باغ گلستان تبریز برای این منظور انتخاب شد.

وی قطر این حوض را 40 متر بیان کرد و گفت: سطح اشغال شده برای ساخت این یادمان چهار و نیم متر از فضای باغ گلستان است.

درسخوان اظهار داشت: برای ساخت هر بنایی مکان یابی انجام نمی دهند و مکان هایی که ریشه تاریخی دارند نیازی به انجام مکان یابی برای ساخت آنها نیست.

وی اضافه کرد: واقعیت این است که تنها جایی که در سطح تبریز مکان یابی در مورد ان صورت گرفته شهر جدید سهند است.

درسخوان تصریح کرد: ما به صورت جدی می خواهیم تا از بروز اختلاف در سطح ایران و آذربایجان جلوگیری کنیم از این رو به احترام شهرستان هایی مانند سلماس و خوی به جای مقبره یادمان حضرت شمس را می سازیم.

نمای گرافیکی طرح اولیه ارائه شده برای یادمان شمس در تبریز

وی مجموعه شهرسازی تبریز را نابود شده دانست و گفت: ما خودمان در آذربایجان کاری کرده ایم که هر کسی می تواند به اماکنی مانند ارک و مسجد کبود در تبریز اهانت کند.

وی ادامه داد: در دیگر شهرهای تاریخی کشور این گونه اتفاق ها صورت نمی گیرد اما افرادی در تبریز با قالب سنتی اما ظاهر مدرنیته با نابود کردن عناصر سنتی شهر بافت تبریز را گسیخته کرده اند.

درسخوان با اشاره به فراهم شدن بستر فرهنگی برای نشان دادن حضرت شمس گفت: انجمن مهندسان معمار تبریز و گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی آذربایجان شرقی همکاران شهرداری تبریز در طراحی و ساخت این بنای یادمان هستند.