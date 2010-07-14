به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحمید سجادی با اشاره به حضور ایران در کمیته بین دولتی تربیت بدنی و ورزش یونسکو گفت: این کمیته 18 عضو دارد که از میان اعضا پنج نفر به عنوان هیئت رئیسه انتخاب می شوند و اینجانب اخیرا در اجلاسی که در پاریس تشکیل شد به نمایندگی از ایران برای مدت دو سال به عنوان نایب رئیس توسط اعضا برگزیده شدم ضمن اینکه عضویت ایران برای چهار سال در این کمیته تمدید شد.



معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی با اشاره به وظایف کمیته بین دولتی تربیت بدنی و ورزش یونسکو(CIGEPS) گفت: در این کمیته اعضایی از نهادهای بین المللی ورزش از جمله کمیته بین المللی المپیک (IOC)، سازمان بهداشت جهانی (WHO) و کمیته بین المللی پارالمپیک (IPC) حضور دارند و با توجه به بررسی‌های سیاسی و محوری که دولت‌ها را به سرمایه گذاری در تربیت بدنی و ورزش متقاعد می کنند رهمون می سازند. ضمن اینکه یکی دیگر از وظایف این کمیته ایجاد پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های سازمان ملل و سازمان‌های منطقه‌ای در اجرا و توسعه سیاست‌های ورزشی در کشورهاست.



نایب رئیس کمیته بین دولتی تربیت بدنی و ورزش یونسکو (CIGEPS) با اشاره به پیشنهادات ایران در اجلاس اخیر در پاریس تاکید کرد: در این اجلاس ایران دو پیشنهاد مهم ارائه کرد؛ یکی اینکه پیشنهاد شد که جلسات کمیته بین دولتی تربیت بدنی و ورزش یونسکو (CIGEPS) در فضایی خارج از مقر یونسکو برگزار شود که در همین راستا آمادگی ایران را برای میزبانی این نشست در بهمن ماه سال جاری اعلام کردیم که با اعلام آمادگی اعضا روبه‌رو شد که امیدواریم با برگزاری مقدمات آن، نشست کمیته بین دولتی تربیت بدنی و ورزش یونسکو (CIGEPS) در ایران برگزار شود.



معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی همچنین یکی دیگر ازپیشنهادات کشورمان را درنشست کمیته بین دولتی تربیت بدنی و ورزش یونسکو(CIGEPS) استقرار مقر منطقه‌ای توسعه ورزش‌ها و بازی‌های سنتی آسیا و اقیانوسیه در ایران عنوان کرد.



سیدحمید سجادی با اشاره به ظرفیت‌های بالای ایران برای حضور در نهادهای مهم و تاثیرگذار بین‌المللی ورزش تاکید کرد: دکتر سعیدلو برنامه ویژه‌ای برای حضور در نهادهای مهم و تاثیرگذار بین المللی ورزش پیش بینی شده است که این حرکت در واقع آغاز یک تحول بزرگ در ورزش ایران و اثرگذاری ایران برمنطقه آسیا- اقیانوسیه خواهد بود.