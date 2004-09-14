500 هزار متر زمين از سوي يك مسئول در وزارت راه به نماينده اي داده شد//كميسيون اصل 90 و اداره كل اطلاعات لرستان درحال پيگيري پرونده فوق هستند

عضو كميته هفت نفره پيگيري كننده طرح استيضاح وزير راه و ترابري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي"مهر" در تشريح مسئله فوق اظهارداشت:" پس ازارايه طرح اوليه استيضاح احمد خرم دريكي از روزهاي جمعه تيرماه سال 83 ، جلسه اي بين مديركل راه استان لرستان، رئيس اداره راه و فرماندار شهرستان دورود تشكيل مي شود ودر اين جلسه مديركل راه استان دورود اعلام مي كند كه بنابرتقاضاي نماينده آن شهر حريم جاده "سياه كوله چماق دار" درحومه ده ( سه راه كلمچيان به دورود) به طول بيش از ده كيلو متر از 90 متر به 45 متر كاهش پيدا كند.

وي كه نخواست نامش ذكر شود، با اشاره به اين كه دراين جلسه پيشنهاد اين نماينده مجلس پذيرفته شد، تصريح كرد: برهمين اساس، در حدود 500 هزارمتر زمين از سوي مسئول راه استان لرستان به شخص نماينده مجلس، بستگان و اهالي آن ده ، بدون دريافت وجهي تحويل داده شد.

عضو كميته هفت نفره پيگيري كننده طرح استيضاح وزير راه و ترابري ادامه داد: رئيس اداره راه شهرستان وفرماندارآن نسبت به اين تصميم اعتراض مي كنند ولي پس از مدتي با اين استدلال كه تصميم فوق ازسوي مقامات ارشد اتخاذ شده، صورت جلسه تحويل زمين ياد شده را امضا مي كنند.

وي خاطرنشان كرد:پس از آن ، اين نماينده مجلس به اتفاق نزديكان و اهالي ده مذكورشروع به حصاركشي 500 هزارمتر زمين فوق در حريم جاده 45 متري مي كنند.

وي اضافه كرد: اداره كل اطلاعات و دادگستري شهرستان دورود پس از اطلاع از اين موضوع ، مسئله را پيگيري كرده ودرنهايت دادگاه نيز حكم تخريب حصاركشي غير قانوني را صادركرد. بدين ترتيب نماينده مجلس فوق به همراه افراد ذي نفع با مراجعه به شهرستان، اقدام به شكستن شيشه هاي دادگستري شهرستان كردند.

عضو كميته هفت نفره پيگيري كننده طرح استيضاح وزير راه و ترابري گفت:" هم اكنون بنابراطلاعات موثق، اداره كل اطلاعات استان لرستان در حال پيگيري اين موضوع هست".

وي با اشاره به اين كه پيگيري موضوع تحويل 500 هزارمتر زمين به نماينده مجلس ، بستگان و اهالي ده مذكور در دستور كار كميسيون اصل 90 مجلس قرار گرفته است، تاكيد كرد: اين موضوع نمونه اي از كارهاي وزارت راه و ترابري پس ازارايه طرح استيضاح وزير راه و ترابري بوده است.