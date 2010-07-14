به گزارش خبرنگار مهر در قزوین علی دارابی ظهر چهارشنبه در جریان بازدید تیم استانی نظارت و بازدیدهای کارشناسی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی ازاداره کل تبلیغات قزوین اظهار داشت: آموزش روحانیون مستقر، طرح هجرت، مبلغان و مبلغات و اساتید حوزه‌های دینی از جمله برنامه‌های در اولویت معاونت آموزشی پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی در سال 89 است.

وی افزود: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین و کارشناسان معاونت فرهنگی، آموزشی و پژوهشی لازم است تا نظر و راهکارهای خود را در زمینه آموزش و پژوهش ارائه دهند، چراکه این نقطه نظرات در تدوین برنامه ها بسیار راهگشا خواهد بود.

مدیرکل برنامه‌ریزی و توسعه آموزش‌های تخصصی سازمان تبلیغات اسلامی با مطلوب دانستن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهار امیدواری کرد برنامه‌های متنوع‌ تری در این عرصه در سطح استان قزوین اجرا شود.



در ادامه حجت الاسلام عزیزخانی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین اظهار داشت: زمینه کار در زمینه پژوهش و آموزش بسیار فراهم است ولی انجام برنامه‌های آموزشی پژوهشی بیشتر و با کیفیت بالا نیازمند بودجه کافی است که در صورت تحقق آن شاهد رشد فعالیت پژوهشی خواهیم بود.

حجت ‌الاسلام عزیزخانی افزود: هر جند با همین بودجه محدود نیز اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین توانسته دوره‌های آموزشی بسیار خوبی را برای مبلغات، مبلغان دینی، روحانیون و افراد تاثیرگذار برگزار کند و تفاهم نامه‌های خوبی نیز با دانشگاه‌های آزاد و بین‌المللی امام خمینی منعقد کرده است اما تامین اعتبار لازم به توسعه فعالیتها کمک می کند.

رضا فضلی رئیس اداره فرهنگی و تبلیغ اداره کل تبلیغات اسلامی استان قزوین نیز برگزاری شش دوره آموزشی نحله انحرافی برای 150 نفر از معلمان، آموزش مربیان قرآنی، مبلغات و آموزش نماز در ادارات و برگزاری دوره تخصصی ویژه هیئتهای مذهبی را از جمله برنامه‌های آموزشی پژوهشی این اداره کل در سال گذشته برشمرد.