به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان که برای برپایی اردوی آماده سازی 10 روزه راهی ترکیه شده است، صبح امروز چهارشنبه برابر تیم منتخب گلباشی به پیروزی 17 بر صفر دست یافت.

این تیم که در نخستین دیدار تدارکاتی‌اش برابر فولادخوزستان به تساوی بدون گل رسیده بود، ساعت 10:30 صبح فردا پنجشنبه به وقت محلی (12 به وقت تهران) در سومین مسابقه دوستانه خود در این اردو برابر تیم سوپرلیگی کونیااسپور به میدان می رود.

منصور ابراهیم‌زاده در حاشیه اردوی تیم فوتبال ذوب آهن در ترکیه در مورد آخرین وضعیت تیمش گفت: ما در این اردو علاوه بر انجام تمرینات آماده سازی، دو دیدار تدارکاتی هم برگزار کردیم. در بازی اول تیم فولاد را تیمی خیلی خوب دیدم که در سطح بالا بازی می کرد. در مسابقه دوم هم برای اینکه منحنی فشار تمرینات را کاهش داده بودیم، برابر تیم محلی به میدان رفتیم و به پیروزی پرگل دست یافتیم.

وی در مورد آخرین وضعیت مصدومان تیمش تصریح کرد: احمد محمدپور که در دیدار با فولاد از ناحیه عضله پا دچار کشیدگی شده است، در حال حاضر بصورت اختصاصی زیر نظر بدنساز تیم تمرینات خاصی را برگزار می کند، ضمن اینکه محمد صلصالی هم جدا از بازیکنان به تمرینات فیزیوتراپی می پردازد.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد بازیکنان جدید این تیم خاطرنشان کرد: یک بازیکن آرژانتینی به نام دانیل که در پست دفاع و هافبک چپ بازی می کند، از امروز در تمرینات تیم شرکت کرده است که در نخستین تمرین عملکرد خوبی داشت اما هنوز وی را انتخاب نکرده‌ام.

ابراهیم زاده در پایان گفت: با پیوستن چهار بازیکن ما به تیم ملی، در حال حاضر تمرینات تیم ذوب آهن در اردوی ترکیه تنها با 14 بازیکن پیگیری می شود.