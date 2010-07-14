  1. دانشگاه و فناوری
  2. فناوری های نوین
۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۴

هم اندیشی متخصصان علوم میکروبیولوژی برگزار می شود

هم اندیشی متخصصان علوم میکروبیولوژی برگزار می شود

اولین هم اندیشی متخصصان علوم میکروبیولوژی ایران در روز 14 مردادماه در دانشگاه تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هم اندیشی موضوعاتی همچون افزایش بازده آموزش در علوم میکروبی، افزایش بازده پژوهش در علوم میکروبس، توسعه فناوری و کارآفرینی در علوم میکروبی در ایران و جهان و حمایت های صنفی از متخصصان علوم میکروبی بررسی می شود.

دستاوردهای علوم میکروبی در دانشگاه های نسل دوم (دانشگاه های پژوهش محور)، معرفی فرصت های شغلی در علوم میکروبی، تبیین نقش علوم میکروبیولوژی در دانشگاه های نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) و بررسی موانع توسعه تکنولوژی مبتنی بر علوم میکروبیولوژی در ایران از دیگر محورهای این نشست است.  

کد مطلب 1116784

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها