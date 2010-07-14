هم اندیشی متخصصان علوم میکروبیولوژی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این هم اندیشی موضوعاتی همچون افزایش بازده آموزش در علوم میکروبی، افزایش بازده پژوهش در علوم میکروبس، توسعه فناوری و کارآفرینی در علوم میکروبی در ایران و جهان و حمایت های صنفی از متخصصان علوم میکروبی بررسی می شود.

دستاوردهای علوم میکروبی در دانشگاه های نسل دوم (دانشگاه های پژوهش محور)، معرفی فرصت های شغلی در علوم میکروبی، تبیین نقش علوم میکروبیولوژی در دانشگاه های نسل سوم (دانشگاه کارآفرین) و بررسی موانع توسعه تکنولوژی مبتنی بر علوم میکروبیولوژی در ایران از دیگر محورهای این نشست است.