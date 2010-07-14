اعزام دانشگاهیان به سوریه/ ثبت نام مرحله دوم اعزام از 15 مهرماه

به گزارش خبرگزاری مهر، جلیل دارا افزود: قرعه کشی مرحله اول ثبت نام روز جمعه 25 تیرماه انجام و نتایج آن روز 26 تیرماه از طریق پیامک و سایت الرحیل اعلام می شود.

وی گفت: مرحله اول ثبت نام از 14 تیرماه آغاز شده و تا فردا ادامه دارد که در این مرحله دانشگاهیان فقط از ایستگاه های پروازی تهران اعزام خواهند شد.

مدیر کل امور فرهنگی وزارت علوم اظهار داشت: مرحله دوم ثبت نام دانشگاهیان برای اعزام به این سفر زیارتی از 15 تا 25 مهرماه صورت می گیرد که دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه های سراسر کشور می توانند با هماهنگی های به عمل آمده توسط ستاد زیارت این دفتر در تاریخ اعلام شده جهت ثبت نام به پایگاه الرحیل مراجعه کنند و از تمامی ایستگاه های پروازی کشور اولویت اعزام خود را مشخص کنند.

وی گفت: سفر زیارتی سوریه با توجه به محدودیت های سهمیه عمره دانشگاهیان طراحی شده است تا دانشجویان، اساتید و کارکنان بتوانند به همراه خانواده درجه یک خود به سوریه اعزام شوند.

وی افزود: با هماهنگی های صورت گرفته متقاضیان می توانند علاوه بر تخفیف های اعمال شده از تسهیلات 3 میلیون ریالی بانک ملت و صندوق رفاه دانشجویان استفاده کنند.

دارا یادآور شد: با وجود برنامه های جاری سازمان حج و زیارت برای این سفر، برنامه های علمی فرهنگی نیز توسط ستاد زیارت دفتر امور فرهنگی تنظیم شده که در کشور سوریه اجرا می شود همچنین تلاش شده به منظور افزایش فضای معنوی در دانشگاهها این گونه سفرها برای دانشگاهیان افزایش یابد.