به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مسعود نصرتی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای شهر قزوین اظهار داشت: با توجه انتقال یکی از معاونتهای میراث فرهنگی به قزوین و درخواست استقرار در سعدالسلطنه، چند جلسه با حضور استاندار و معاونت عمرانی استاندار برگزار شد که اولویتهای نخست برای استقرار یکی از معاونتهای میراث فرهنگی کشور مدرسه پاسداران، اداره پست و دانشگاه آزاد واحد نواب است.
وی افزود: در خصوص دانشگاه آزاد واحد نواب، مسئولان دانشگاه آزاد اعلام کردند که با توجه به تعداد پنج هزار دانشجوی این دانشگاه، فضایی برای جابجایی ندارند و انتقال دانشجویان یک سال زمان نیاز دارد بنابراین استقرار این معاونت در دانشگاه منتفی شد.
شهردار قزوین بیان کرد: در جلسهای که با رئیس سازمان آموزش و پرورش استان نیز در خصوص دبیرستان پاسداران داشتیم، موضوع را پذیرفتند و مقرر شد استانداری زمین و بودجه لازم را به آنها بدهد.
قزوین - خبرگزاری مهر: شهردار قزوین گفت: با توجه به تغییرات صورت گرفته و اجرای طرح تمرکز زدایی از پایتخت، معاونت حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی کشور به قزوین منتقل میشود.
به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مسعود نصرتی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای شهر قزوین اظهار داشت: با توجه انتقال یکی از معاونتهای میراث فرهنگی به قزوین و درخواست استقرار در سعدالسلطنه، چند جلسه با حضور استاندار و معاونت عمرانی استاندار برگزار شد که اولویتهای نخست برای استقرار یکی از معاونتهای میراث فرهنگی کشور مدرسه پاسداران، اداره پست و دانشگاه آزاد واحد نواب است.
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