به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، مسعود نصرتی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای شهر قزوین اظهار داشت: با توجه انتقال یکی از معاونتهای میراث فرهنگی به قزوین و درخواست استقرار در سعدالسلطنه، چند جلسه با حضور استاندار و معاونت عمرانی استاندار برگزار شد که اولویتهای نخست برای استقرار یکی از معاونتهای میراث فرهنگی کشور مدرسه پاسداران، اداره پست و دانشگاه‌ آزاد واحد نواب است.



وی افزود: در خصوص دانشگاه آزاد واحد نواب، مسئولان دانشگاه آزاد اعلام کردند که با توجه به تعداد پنج هزار دانشجوی این دانشگاه، فضایی برای جابجایی ندارند و انتقال دانشجویان یک سال زمان نیاز دارد بنابراین استقرار این معاونت در دانشگاه منتفی شد.



شهردار قزوین بیان کرد: در جلسه‌ای که با رئیس سازمان آموزش و پرورش استان نیز در خصوص دبیرستان پاسداران داشتیم، موضوع را پذیرفتند و مقرر شد استانداری زمین و بودجه لازم را به آنها بدهد.

وی گفت: در خصوص اداره کل پست نیز مقرر شد این اداره به ساختمان متعلق به مخابرات منتقل شود و شهرداری این مکان را برای آنها به مدت یک سال به مبلغ 48 میلیون تومان اجاره کند که با توجه به این اقدامات ورود به سعدالسلطنه منتفی می‌شود.

نصرتی اعلام کرد: در آخرین تصمیمات گرفته شده مقرر شد تا پژوهشکده میراث فرهنگی به شیراز و معاونت حفظ و احیای میراث فرهنگی به قزوین منتقل شود.

وی در خصوص تغییرات ایجاد شده در مراحل کاری اجرای تقاطع غیر همسطح در چهارراه نادری گفت: در اجرای طرح در این منطقه قرار بود که در داخل فضای پیرامونی تقاطع بدون اینکه برخوردی با تأسیسات شهری داشته باشد اجرا شود که در جلسات تشکیل شده با کارشناسان آب و فاضلاب اعلام شد در مجاورت این پل تنها لوله‌ انتقال آب به جنوب شهر قرار دارد که در صورت آسیب دیدن هم امکان ترمیم لوله نیست و هم پل آسیب خواهد دید.

وی تصریح کرد: با توجه به این موضوع مقرر شد تأسیسات توسط پیمانکاردر قسمت مرتبط به پل جا‌بجا شود بنابراین کارگاه موجود در نادری زیربار ترافیک قرار گرفت تا خودروها از جنوب به شمال از داخل کارگاه عبور کنند و در کنار آن، خیابان مسدود و لوله توسط شرکت انصارجابجا شود.

وی گفت: با تغییرات ایجاد شده برای جابجایی تاسیسات یک ماه زمان پیش بینی شده است که پس از آن عملیات اصلی اجرای پل آغاز خواهد شد.