بازتاب عدم حضور وحيد هاشميان مقابل نماينده اسراييل در سايت ها و خبرگزاري هاي جهان

به گزارش خبرنگار "مهر" ، پس از انتشار اين خبر اكثر سايت هاي ورزشي خارجي و خبرگزاري هاي معتبراخبار روز گذشته و امروز خود را متوجه اين رويداد كردند و به بازتاب گسترده آن پرداخته اند.

سايت بي بي سي كه ازجمله معتبرترين سايت هاي خبري دنيا به حساب مي آيد در گزارش خودپيرامون حضور بازيكن ايراني بايرن مونيخ در اسراييل نوشت: وحيد هاشميان براي بازي روز چهارشنبه به تل آويو سفر نخواهد كرد. دربخش ديگري از اين گزارش به نقل ازسخنگوي باشگاه آمده است: وحيد هاشميان دچارمصدوميت است و نتوانسته با تيم بايرن تمرين كند.



درسايت بي بي سي همچنين به اين نكته اشاره شده كه ايراني ها مجاز نيستند در كشوراسراييل حضور پيدا كنند.

اسپورتينگ لايف ديگر سايت معتبر انگليسي ، به بازتاب اين خبر پرداخته است. در اين سايت طي گزارش مبسوطي ازمصدوميت وحيد هاشميان درآستانه بازي بايرن با مكابي سخن رفته و اينكه او از درد كمررنج مي برد.اسپورتينگ لايف دربخش ديگري از مطلب خود آورده است: مقامات ورزشي ايران با هاشميان تماس گرفته اند و به او يادآوري كرده اند كه سفر به خاك اسراييل براي ايراني ها ممنوع است.

اسپورتينگ لايف در اين ارتباط به حاضر نشدن آرش ميراسماعيلي مقابل حريفي از كشورفوق در رقابتهاي جودو المپيك آتن اشاره كرده است.

اسپورت اسكاتمن ديگر سايت بريتانيايي است كه به بازتاب اين خبر پرداخته و سايت هاي رويترز ، سي ان ان و ورلد ساكر نيوز هم از كنار اين خبر به سادگي نگذشته اند و همگي به اين نكته اشاره كرده اند كه هاشميان به لحاظ آمادگي جسماني دچار مشكلاتي شده است و بايرن را در سفر به تل آويو همراهي نمي كند.