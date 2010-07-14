به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی صاحب محمدی امروز در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی راه آهن و قطارهای شهری در تهران با تاکید بر اینکه راه آهن در 5 سال آینده به 40 هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد، گفت: در هر سال راه آهن 8 هزار میلیارد ریال اعتبار می خواهد، این در حالی است که کل بودجه امسال این بخش در حدود 600 میلیارد ریال بوده است.

وی با تاکید بر اینکه این فاصله اعتباری نباید موجب غفلت از توسعه راه آهن شود، اظهار داشت: در سالهای گذشته مسئولان از توسعه راه آهن غافل بوده و یا حداقل منابع کافی در اختیار این بخش قرار نگرفته است.

معاون وزیر راه و ترابری خواستار توجه بیشتر مسئولان به این بخش شد و تصریح کرد: ما حتی اگر بخواهیم از منابع خارجی استفاده کنیم نیاز داریم تا بخشی از سرمایه گذاری توسط دولت انجام شود.

مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران محل تامین منابع راه آهن را 3 بخش دولتی، خصوصی داخلی و فاینانس خارجی دانست و عرصه سرمایه گذاری در این بخش را توسعه خطوط ریلی، ارتقای وضعیت خطوط ریلی موجود و همچنین توسعه و بازسازی ناوگان ریلی کشور دانست.

صاحب محمدی در ادامه بومی سازی بخشهای مختلف راه آهن با هدف تقویت صنعت داخلی را از رویکردهای مهم راه آهن عنوان و اعلام کرد: در حال حاضر زمینه های فعالیت در ساخت لکوموتیو ، واگنهای باری و مسافری ، ریل و تمامی تجهیزات متعلق به آنها فراهم است که امیدواریم در آینده پیشرفتهای خوبی را در این عرصه شاهد باشیم.

وی همچنین در خصوص علت تاخیرهای گذشته برای ساخت راه آهن را نگاه به "مسیرهای بلند" دانست و اعلام کرد: نگاه جدید راه آهن، "منطقه‌ای" است به نحوی که تلاش می شود در مسیرهای کوتاه به ارائه خدمات پرداخته شود.

معاون وزیر راه و ترابری با بیان اینکه نگاه جدید راه آهن تقویت راه آهن بین استانی و درون استانی است، گفت: یکی از فعالیتها و برنامه های راه آهن برای آینده ایجاد نظم در نقاط اتصال راه آهن بین شهری و درون شهری است تا بدین وسیله بتوان خدمت رسانی به مردم را ارتقا بخشید.

صاحب محمدی از آماده شدن 3 بسته سیاستی در مجموعه راه آهن خبر داد و گفت: این بسته ها با محوریت موضوعهای بازسازی و توسعه ناوگان، بازسازی خطوط در راستای افزایش سرعت و همچنین ارتقای بهره وری وضعیت موجود راه آهن است.

وی در ادامه اولویت اول راه آهن را ارتقای بهره وری وضعیت موجود اعلام کرد و گفت: در برخی موارد افزایش ظرفیت خطوط موجود با دو بانده کردن آنها برای استفاده کردن راه آهن انجام خواهد گرفت، همچنین میزان بازسازی خطوط در سالجاری 5 برابر خواهد شد.

مدیرعامل راه آهن جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه رسیدن به سرعت بیشتر نیازمند ارتقای خطوط ریلی است، اعلام کرد: در خطوط جدید مبنای سرعت از 160 به 200 کیلومتر در ساعت افزایش می یابد.

صاحب محمدی همچنین با اشاره به موقعیت استثنایی ایران به دلیل قرار گرفتن در مسیر آسیا و اروپا، گفت: با توجه به اینکه بیبشترین حجم مبادلات در این مسیر انجام می شود، سیاست ما تقویت کریدورهای ترانزیتی خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از ناوگان موجود در کشور قدیمی است، اظهارداشت: براساس برنامه ریزی انجام شده تا 18 ماه آینده تمام قطارهای مسافری که کیفیت مطلوبی ندارند، بازسازی شده و سپس وارد ناوگان خواهند شد.

معاون وزیر راه و ترابری در ادامه از واگذاری 2 شرکت راه آهن به بخش خصوصی خبر داد و اعلام کرد تا پایان سال 89 راه آهن جمهوری اسلامی ایران هیچ شرکت تحت پوشش نخواهد داشت.

صاحب محمدی با ابراز امیدواری از اینکه راه آهن به عنوان یک بخش پیشتاز دولتی در خصوصی سازی شود، اظهار داشت: تمام عقب ماندگی های راه آهن ناشی از تمرکز بر بخش دولتی و عدم استفاده شایسته از استعدادهای بخش خصوصی است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی در کشور دارای بزرگترین استعدادها و سرمایه هاست که از مقررات دست و پا گیر دولتی دور است، گفت: در آینده راه آهن تنها به وظیفه حاکمیتی خواهد پرداخت و بخش خصوصی وظیفه تصدی گری امور مختلف را انجام خواهد داد.

معاون وزیر راه و ترابری با اشاره به اینکه راه آهن ظرفیتهای خود برای جذب بخش خصوصی را آماده کرده و امروز تنها نیازمند حضور بخش خصوصی است، تصریح کرد: امروز شاه بیت فعالیتهای راه آهن، خصوصی سازی است.