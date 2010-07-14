سه میدان نفتی فارس در سال 91 به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد سراجی ظهر چهارشنبه در نشستی خبری توضیح داد: سه میدان نفتی سروستان، سعادت شهر و خشت در استان فارس از میادین درحال توسعه هستند که درمیدان نفتی سروستان شش حلقه چاه حفر شده، سعادت شهر سه حلقه چاه حفر و سه حلقه چاه دیگر نیز حفر خواهد شد و میدان نفتی خشت نیز شش حلقه چاه حفر شده است که اکثر آنها در اوایل سال 91 و یا اواخر سال 90 به بهربرداری خواهند رسید.

مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی در ادامه سخنان خود با اشاره به فعالیتهای این شرکت نیز بیان کرد: شرکت زاگرس جنوبی در حال حاضر با تولید روزانه نزدیک به 250 میلیون متر مکعب بیش از 55 در صد از گاز مورد نیاز کشور را تامین می کند.

وی خاطرنشان کرد: از این میزان در مجموع 125 میلیون متر مکعب نیز در استان فارس تامین می شود.

سراجی با اشاره به حوزه های فعالیتی این مجموعه نیز بیان کرد: مناطق عملیاتی شامل نار و کنگان، آغار و دالان، پارسیان، قشم و سرخون، سروستان و سعادت آباد و خشت از جمله حوزه های فعالیتی این شرکت است.