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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۳

واگذاری مجوز خرید سهام سایپا به وزارت رفاه و بنیاد شهید

واگذاری مجوز خرید سهام سایپا به وزارت رفاه و بنیاد شهید

بر اساس مصوبه هیئت وزیران و بند 8 قانون بودجه سال 1389 کل کشور، مقرر شد بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده بابت رد دیون و مطالبات به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس جزء "ط " بند 7 قانون بودجه امسال، سازمان خصوصی سازی به دنبال تأمین مبالغ مصوب بودجه مربوط به رد دیون، موظف شده است طبق شرایط عمومی مربوط به واگذاری شرکتها، نسبت به فروش شرکتها و تأمین دیون محقق از این طریق اقدام و در غیر ای نصورت سهام شرکتهای مورد واگذاری را مستقیماً بابت رد دیون با رعایت مقررات مربوط به سازمانها و نهادهای بستانکار واگذار کند.

همچنین طبق جزء "ج " بند 8 قانون بودجه نیز دولت موظف است بابت حقوق، رد دیون و مطالبات ایثارگران و خانواده معظم شهداء و تغییرات بعدی آنان و اجراء لایحه خدمات ایثارگران و کارکنان نیروهای مسلح اعم از شاغل و بازنشسته، از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی یا واگذاری آن یا از محل وجوه حاصل از فروش آنها و یا از محل صرفه‌جویی حین اجراء بودجه اقدام کند.

بر این اساس بخشی از سهام شرکت خودروسازی سایپا که در بورس عرضه شده به بنیاد شهید و امور ایثارگران یا وزارت رفاه و تامین اجتماعی واگذار شود.

طبق مصوبه دولت، مطالبات بنیاد شهید و وزارت رفاه توسط کارگروهی با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور و عضویت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و وزیر اقتصاد و حسب مورد رئیس بنیاد شهید و وزارت رفاه تعیین می‌شود.

بر این اساس، در صورتی که وزارت رفاه یا بنیاد شهید در رقابت با سایر رقبای خرید سهام سایپا بتوانند برنده سهام شوند، اگر مطالبات برنده کمتر از مبلغ نقدی سهام عرضه شده در بورس باشد، مابه تفاوت آن به صورت نقد توسط برنده سهام باید پرداخت شود.

این مصوبه در تاریخ 21 تیر ماه جاری توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1116793

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