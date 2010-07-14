پایانه صادراتی در استان کردستان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، پیمان اسراری ظهر چهارشنبه در جریان دیدار استاندار کردستان و جمعی از مدیران استان با سفیر چین در جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: پایانه صادراتی استان کردستان با محوریت و اولویت توت فرنگی احداث و راه اندازی می شود که ما آماده استفاده از سرمایه گذاری شرکت های چینی در این حوزه هستیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر استان کردستان در حوزه های مختلف به ویژه در بخش کشاورزی دارای توانمندی های بسیار خوبی است که در صورت انعقاد تفاهم نامه های همکاری ما آمادگی لازم در راستای حضور شرکت های چینی برای سرمایه گذاری و بهره برداری بیشتر از این توانمندی ها را داریم.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان با اشاره به اینکه استان اولین تولید کننده توت فرنگی در کشور به شمار می رود، بیان داشت: راه اندازی پایانه صادراتی با محوریت محصول توت فرنگی و همچنین استفاده از دیگر مزیت های استان یک طرح قابل توجیه و دفاع است که امیدواریم شرایط لازم برای مشارکت شرکتهای چینی در این امر مهم فراهم شود.

اسراری در ادامه با اشاره به دیگر توانمندی های استان کردستان در حوزه بازرگانی داخلی و خارجی یادآور شد: احداث نمایشگاه بین المللی در استان کردستان از جمله دیگر طرحهای است که امکان مشارکت سرمایه گذاری خارجی در آن وجود دارد و هم اکنون زمین مورد نیاز برای این کار نیز اختصاص پیدا کرده است.

وی افزایش پذیرش و حضور تورهای تجاری و سرمایه گذاری را در بین استان کردستان و کشور چین خواستار شد و عنوان کرد: برای افزایش مبادلات تجاری و همکاری در تمامی حوزه ها سازمان بازرگانی استان کردستان آمادگی لازم برای پذیرش و اعزام تورهای تجاری به کشور چین را دارد.

رئیس سازمان بازرگانی استان کردستان در ادامه خواستار تشکیل اتاق مشترک بین بازرگانان استان و کشور چین شد و افزود: افزایش ارتباطات تجاری با توجه به نقش مهم تشکلهای غیردولتی نیز در این راستا می تواند موثر و مفید باشد.

اسراری در پایان به راه اندازی فروشگاه های بزرگ تجاری و عرضه کالا در استان کردستان اشاره نمود و یادآور شد: ما در استان کردستان آمادگی لازم برای ارائه تسهیلات به سرمایه گذاران خارجی برای مشارکت و حضور بیشتر در این عرصه را داریم.

در ادامه این دیدار دیگر مدیران ادارات و سازمانهای دولتی حاضر در جلسه نیز ضمن بیان توانمندی ها حوزه کاری خود از آمادگی لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی خبر دادند.