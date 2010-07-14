مانور اسکان اضطراری پنج هزار نفری در طارم زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید حسین عزیزی قبل از ظهر چهارشنبه در خصوص برگزاری این مانور افزود: این مانور در 10 سایت اسکان اضطراری به صورت چادر و بسیج امکانات در اردوگاه محمدرسول الله شهرستان طارم برگزار گردید.

وی با اشاره به برپایی یک هزار تخته چادر امدادی در مانور اسکان اضطراری در طارم ادامه داد: در پی هماهنگی و ابلاغ ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری زنجان نسبت به برپایی اسکان اضطراری برای نجات جان 5 هزار آسیب دیده ناشی از زلزله فرضی در شهرستان طارم با تمامی امکانات و تجهیزات کامل و استاندارد، اقدام به برپایی اردوگاهی با بخش های مختلف نموده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان، از تعامل و مشارکت مناسب سازمان ها و نهادهای مختلف امدادی و بحران در برگزاری مانور اسکان اضطراری در طارم ابراز خرسندی کرد و افزود: در همین راستا فرمانداری های شهرستان های زنجان، ابهر، خرمدره، خدابنده، ماهنشان، ایجرود و طارم به همراه اعضای ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان، در تجهیز اردوگاه شامل خدمات آبرسانی، برق رسانی، آتش نشانی، احداث درمانگاه، مدرسه، مسجد، خیابان کشی، بهداشت و حفاظت اردوگاه فعالیت دارند.

عزیزی افزود: لزوم آمادگی در زمان بروز حوادث غیر مترقبه اجتناب ناپذیر است و با توجه به اینکه انجام مانورهای متعدد در کاهش تلفات احتمالی می تواند تأثیر فراوانی بگذارد، بنابر ضرورت این امر و با توجه به فرا رسیدن سالگرد زلزله طارم در خرداد 69 که منجر به فوت هزاران نفر از مردم شد، این مانور برگزار گردید.

وی ادامه داد: این اردوگاه در زمینی مسطح شده نزدیک به 16.5 هکتار شامل زیر مجموعه های چادرهای اسکان، سرویس های بهداشتی، اورژانس و درمانگاه های اضطراری واکسیناسیون، مسجد، مدرسه، تأسیسات برق، مخابرات، آب غیر شرب و شرب بسته بندی شده، محل استقرار نیروهای انتظامی، اکیپهای امداد و نجات خانه های ضد زلزله به صورت نمادین در محل مانور، نانوایی سیار، سوخت رسانی و مجموعه های فرهنگی است.