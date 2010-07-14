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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

مانور اسکان اضطراری پنج هزار نفری در طارم زنجان برگزار شد

مانور اسکان اضطراری پنج هزار نفری در طارم زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان گفت: مانور اسکان اضطراری پنج هزار نفری جهت تمرین اسکان اضطراری آسیب دیدگان در مواقع بحرانی، توسط جمعیت هلال احمر زنجان در شهرستان طارم برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید حسین عزیزی قبل از ظهر چهارشنبه در خصوص برگزاری این مانور افزود: این مانور در 10 سایت اسکان اضطراری به صورت چادر و بسیج امکانات در اردوگاه محمدرسول الله شهرستان طارم برگزار گردید.
 
وی با اشاره به برپایی یک هزار تخته چادر امدادی در مانور اسکان اضطراری در طارم ادامه داد: در پی هماهنگی و ابلاغ ستاد حوادث غیر مترقبه استانداری زنجان نسبت به برپایی اسکان اضطراری برای نجات جان 5 هزار آسیب دیده ناشی از زلزله فرضی در شهرستان طارم با تمامی امکانات و تجهیزات کامل و استاندارد، اقدام به برپایی اردوگاهی با بخش های مختلف نموده است.
 
مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان، از تعامل و مشارکت مناسب سازمان ها و نهادهای مختلف امدادی و بحران در برگزاری مانور اسکان اضطراری در طارم ابراز خرسندی کرد و افزود: در همین راستا فرمانداری های شهرستان های زنجان، ابهر، خرمدره، خدابنده، ماهنشان، ایجرود و طارم به همراه اعضای ستاد حوادث غیرمترقبه شهرستان، در تجهیز اردوگاه شامل خدمات آبرسانی، برق رسانی، آتش نشانی، احداث درمانگاه، مدرسه، مسجد، خیابان کشی، بهداشت و حفاظت اردوگاه فعالیت دارند.
 
عزیزی افزود: لزوم آمادگی در زمان بروز حوادث غیر مترقبه اجتناب ناپذیر است و با توجه به اینکه انجام مانورهای متعدد در کاهش تلفات احتمالی می تواند تأثیر فراوانی بگذارد، بنابر ضرورت این امر و با توجه به فرا رسیدن سالگرد زلزله طارم در خرداد 69 که منجر به فوت هزاران نفر از مردم شد، این مانور برگزار گردید.
 
وی ادامه داد: این اردوگاه در زمینی مسطح شده نزدیک به 16.5 هکتار شامل زیر مجموعه های چادرهای اسکان، سرویس های بهداشتی، اورژانس و درمانگاه های اضطراری واکسیناسیون، مسجد، مدرسه، تأسیسات برق، مخابرات، آب غیر شرب و شرب بسته بندی شده، محل استقرار نیروهای انتظامی، اکیپهای امداد و نجات خانه های ضد زلزله به صورت نمادین در محل مانور، نانوایی سیار، سوخت رسانی و مجموعه های فرهنگی است.
کد مطلب 1116795

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