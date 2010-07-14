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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

114 نفر از بانوان محجبه و موفق ادارات لرستان تجلیل شدند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: به مناسبت روز ملی عفاف و حجاب از 114 نفر از بانوان محجبه و موفق ادارات استان لرستان تجلیل شد.

مدیر کانون فرهنگی مذهبی بانوان استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به روز ملی عفاف و حجاب گفت: موسسه رهپویان فرهنگ و هنر امسال در فاز سوم طرح بزرگ استانی هدیه آسمانی اقدام به برگزاری سومین طرح استانی در زمینه حجاب و عفاف کرده است.

لیلا بیگدلو افزود: این تجلیل در سه سال متمادی سال اول بانوان محجبه در معابر عمومی، سال دوم دختران محجبه و امسال هم از بانوان کارمند محجبه و موفق استان که با حفظ ارزشهای اسلامی و حجاب در ادارات مختلف مشغول فعالیت هستند، انجام گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا به رسم یادبود 114 نفر از بانوان محجبه و موفق ادارات از طرف موسسه رهپویان فرهنگ و هنر استان تجلیل شد.

مدیر کانون فرهنگی مذهبی بانوان استان لرستان یادآور شد: این کانون در صورت موافقت ادارات توانایی برگزاری نمایشگاه های مختلف در زمینه حجاب و عفاف در این مراکز را دارد.

کد مطلب 1116796

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