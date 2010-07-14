114 نفر از بانوان محجبه و موفق ادارات لرستان تجلیل شدند

مدیر کانون فرهنگی مذهبی بانوان استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به روز ملی عفاف و حجاب گفت: موسسه رهپویان فرهنگ و هنر امسال در فاز سوم طرح بزرگ استانی هدیه آسمانی اقدام به برگزاری سومین طرح استانی در زمینه حجاب و عفاف کرده است.

لیلا بیگدلو افزود: این تجلیل در سه سال متمادی سال اول بانوان محجبه در معابر عمومی، سال دوم دختران محجبه و امسال هم از بانوان کارمند محجبه و موفق استان که با حفظ ارزشهای اسلامی و حجاب در ادارات مختلف مشغول فعالیت هستند، انجام گرفته است.

وی خاطر نشان کرد: در این راستا به رسم یادبود 114 نفر از بانوان محجبه و موفق ادارات از طرف موسسه رهپویان فرهنگ و هنر استان تجلیل شد.