به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس یزدانی که در دومین نشست الهیات و مسئله شر و با موضوع "نظریه ریچارد سوئین برن در فلسفه شر" سخن می‌گفت، در آغاز سخنان خود یادآور شد: مسئله شر همواره در طول تاریخ دین مداری به عنوان یک چالش و تهدید جدی برای ایمان دینی مطرح بوده است و از سوی دیگر مسئله شر همواره ابزاری برای ملحدان در طرح انتقاداتشان محسوب می‌شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان با اشاره به اینکه فیلسوفان دین شر را به دو دسته شرور اخلاقی و شرور طبیعی تقسیم کرده اند، گفت: برخی فیلسوفان دین می‌گویند وجودشر با وجود خداوند به لحاظ منطقی سازگار نیست اما تقریر مهم دیگر مسئله شر، تقریری علیه وجود خداوند است. این افراد بر این باورند که مدعیات ادیان وحدانی با توجه به وجود شرور در عالم پذیرفتنی نیست یعنی بر خلاف تقریر نخست که مشکل منطقی محسوب می‌شد در اینجا نمی توان تبیینی خرد پذیر را مطرح کرد.

وی افزود: نکته مهم دیگر این است که در یک تقسیم بندی کلی پاسخهای خداباوران به مسئله شر به دو دسته تقسیم می‌شود. دسته ای از پاسخ ها صرفا دفاعیه هستند و دسته دیگر در حقیقت نظریه دادباورانه هستند یعنی می خواهند بگویند چه دلیلی وجوددارد که شرور در جهان وجود دارند.

یزدانی خاطرنشان کرد: بنابراین ما دو دسته پاسخ به مسئله شر داریم که سوئین برن پاسخ دوم را طرح می کند. این فیلسوف معاصر انگلیسی نگرش مخالفان دادباوری را رد می‌کند و معتقد است که فقدان دادباوری شر می‌تواند دلیلی علیه وجود خداوند محسوب شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان ادامه داد: سوئین برن در کتاب "مشیت الهی و مسئله شر " خود بر این باور است که خدا جهان را به خاطر اهداف و اغراض بسیار متعالی آفریده است که برخی از آنها تاکنون محقق شده و برخی در حال تحقق است و برخی در آینده متحقق خواهد شد. برخی از این اهداف نیک متوجه همه افراد است که سوئین برن آن را مشیت عام الهی می نامد و برخی متوجه افراد خاصی است که وی آن را مشیت خاص خداوند می نامد.

وی با طرح این پرسش سوئین برن که چرا خداوند بعضی از اغراض متعالی خود را به تاخیر می اندازد گفت: شر موجود در این دنیا برای رسیدن به برخی از این اهداف و اغراض خداوند ضروری است و این اهداف و اغراض آنقدر خوب هستند که بر این شرور می‌چربند.

یزدانی با اشاره به اینکه محور تئودیسه سوئین برن بر اختیار استوار است خاطرنشان کرد: این شرور در جهان احتمالا در جهت تامین خیر بزرگتری است اما این سئوال مطرح می شود که این امر چگونه مطرح است. سوئین برن در کتاب " وجود خداوند" می گوید : اگر خداوند به طور معمول در گزینشهای ما دخالت می کرد در این صورت ما مسئولیتی در قبال جهان و اعمال خود نداشتیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان در ادامه به راه حلهای سوئین برن در این باره پرداخت و گفت: سوئین برن می گوید این شرور می تواند دلیلی بر مجازات افراد به دلیل گناهان آنها باشد. هر چند این مسئله در مورد کودکان و حیوانات قابل قبول نیست . پاسخ دیگر وی این است که شرور طبیعی از طریق فرشتگان مطرود و رانده شده از سوی خداوند بوجود می آید اما باز این مشکل وجود خواهد داشت که ما باید فرضیه دیگری را به خداباوری ضمیمه کنیم و آن این است که این موجودات مطرود توسط خداوند آفریده شده است.

وی افزود: سوئین برن در همین جا است که تئودیسه مبتنی بر اختیار را طرح و دو دلیل را بیان می کند. یکی اینکه شرور طبیعی فرصت هایی را برای انواع ارزشمند پاسخهای آتی و خیر بزرگتر فراهم می کند. دومین دلیل سوئین برن استدلال مبتنی بر ضرورت علم و معرفت است. به این معنا که شرور طبیعی ، علم و معرفت را برای انسانها ممکن می کند که این امر به واسطه استنتاج استقرائی ممکن می شود.

یزدانی در پایان این پرسش را مطرح کرد که آیا خداوند نمی توانست راهی غیر از استنتاج استقرایی برای کسب معرفت در پیش روی انسانها قرار دهد و گفت: رویکردسوئین برن در مسئله شر ارائه تئودیسه مبتنی بر اختیار است. وی معتقد است که خداوند قدرت اختیار کاملی به انسانها داده وآنها را در کار آفرینش و خلقت دخالت داده است. خداوند جهان را بنا بر اهداف و اغراض متعالی آفریده و در نتیجه وجود شرور برای خداوند ضروری است.

فاطمه احمدی آخرین سخنران این نشست که با موضوع " حل مسئله شر در اندیشه آیت الله جوادی آملی" سخنرانی کرد.

وی گفت: استاد جوادی آملی با رویکردی مبتنی بر عقل و وحی به مسئله شر می پردازد و راهکاری بر عدمی بودن شرور و احسن بودن نظام هستی ارائه می کند.

وی در ابتدا به عدمی بودن شر می پردازد و چهار وجه مشترک دیدگاه تحسین گرایانه ارسطو درباره شر را مطرح می کند و در نهایت با اتکا به حکمت مشاء عدمی بودن شر را مورد بحث قرار می دهد.

وی ادامه داد: بدی ها از طرف خداوند نیست و به انسان بر می گردد درواقع انسانها با سوءاختیار خود سبب این شرور می‌شوند. دلیل دیگر استاد جوادی آملی این است که مسئله عدمی بودن شر یک مسئله قطعی تلقی شده است اما ایشان در نهایت بر این نظر است که شر معدوم به ذات و موجود بالعرض است.

این پژوهشگر فلسفه در ادامه به راهکار نظام احسن پرداخت و گفت: این مسئله به این معناست که خداوند را نشاید که نظام احسن نیافریده باشد. این راهکار با سه رویکرد قرآنی ، عرفانی و برهانی در آثار استاد جوادی آملی مطرح شده است.