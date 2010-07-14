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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۳۳

والیبال جوانان آسیا/

ایران با تیم‎های ژاپن، سریلانکا، اندونزی همگروه شد

ایران با تیم‎های ژاپن، سریلانکا، اندونزی همگروه شد

تیم والیبال جوانان کشورمان دیدارهای مقدماتی خود در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی جهان را مقابل تیم‏های ژاپن، سریلانکا و اندونزی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور 17 تیم به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد. تیم کشورمان که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‎هاست به عنوان سرگروه گروه B در مرحله مقدماتی به مصاف ژاپن، سریلانکا و اندونزی می‏رود.

گروه‏بندی کامل مرحله مقدماتی مسابقات والیبال 2010 قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A: تایلند، قطر، مالدیو، نیوزلند و هنگ کنگ
گروه B: ایران، ژاپن، سریلانکا و اندونزی
گروه C: چین، کره جنوبی، قزاقستان و ویتنام
گروه D: هند، استرالیا، عراق و چین تایپه

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 9 تا 19 مهرماه برگزار می‏شود. سه تیم برتر این دوره از رقابت‏ها سهمیه پیکارهای جهانی 2011 را به دست می‏آورند.

کد مطلب 1116798

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