به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور 17 تیم به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد. تیم کشورمان که مدافع عنوان قهرمانی این رقابت‎هاست به عنوان سرگروه گروه B در مرحله مقدماتی به مصاف ژاپن، سریلانکا و اندونزی می‏رود.

گروه‏بندی کامل مرحله مقدماتی مسابقات والیبال 2010 قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:

گروه A: تایلند، قطر، مالدیو، نیوزلند و هنگ کنگ

گروه B: ایران، ژاپن، سریلانکا و اندونزی

گروه C: چین، کره جنوبی، قزاقستان و ویتنام

گروه D: هند، استرالیا، عراق و چین تایپه

پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 9 تا 19 مهرماه برگزار می‏شود. سه تیم برتر این دوره از رقابت‏ها سهمیه پیکارهای جهانی 2011 را به دست می‏آورند.