به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا با حضور 17 تیم به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد. تیم کشورمان که مدافع عنوان قهرمانی این رقابتهاست به عنوان سرگروه گروه B در مرحله مقدماتی به مصاف ژاپن، سریلانکا و اندونزی میرود.
گروهبندی کامل مرحله مقدماتی مسابقات والیبال 2010 قهرمانی جوانان آسیا به شرح زیر است:
گروه A: تایلند، قطر، مالدیو، نیوزلند و هنگ کنگ
گروه B: ایران، ژاپن، سریلانکا و اندونزی
گروه C: چین، کره جنوبی، قزاقستان و ویتنام
گروه D: هند، استرالیا، عراق و چین تایپه
پانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا طی روزهای 9 تا 19 مهرماه برگزار میشود. سه تیم برتر این دوره از رقابتها سهمیه پیکارهای جهانی 2011 را به دست میآورند.
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