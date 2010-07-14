  1. هنر
  2. سایر
۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

فراخوان پنجمین جشنواره سراسری "طنز مکتوب" اعلام شد

فراخوان پنجمین جشنواره سراسری "طنز مکتوب" اعلام شد

دفتر طنز حوزه هنری فراخوان پنجمین جشنواره سراسری "طنز مکتوب" را به همراه شرایط شرکت در این جشنواره اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان برای شرکت در این جشنواره می‌بایست تا 15 مرداد آثار خود را با در نظر گرفتن مقررات جشنواره در رشته‌های شعر، نثر، داستان کوتاه، مقاله، فیلمنامه کوتاه و در بخش ویژه (شعر و نثر با لهجه محلی) به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

در فراخوان این جشنواره که به همت دفتر طنز حوزه هنری برگزار می‌شود ذکر شده است که آثار ارسالی به جشنواره طنز مکتوب نباید قبلا در جشنواره دیگری برگزیده شده باشند.

 دفتر طنز یادآور شده است که آثار بخش ویژه (شعر و نثر با لهجه محلی) باید در زبان معیار فارسی قابل فهم باشد. حداقل تعداد آثار ارسالی در هر رشته شعر 3 اثر، نثر 3 اثر، داستان کوتاه 2 اثر، فیلمنامه کوتاه 2 اثر و مقاله 1 اثر اعلام شده است همچنین در بخشهای داستان کوتاه و فیلمنامه کوتاه آثار ارسالی نباید از 5 صفحه A4 با فونت معمولی بیشتر باشد.

 به برگزیدگان در هر رشته از جشنواره سراسری "طنز مکتوب"جایز نفیس، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی پایگاه www.daftaretanz.com  مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1116799

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها