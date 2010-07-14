فراخوان پنجمین جشنواره سراسری "طنز مکتوب" اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متقاضیان برای شرکت در این جشنواره می‌بایست تا 15 مرداد آثار خود را با در نظر گرفتن مقررات جشنواره در رشته‌های شعر، نثر، داستان کوتاه، مقاله، فیلمنامه کوتاه و در بخش ویژه (شعر و نثر با لهجه محلی) به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

در فراخوان این جشنواره که به همت دفتر طنز حوزه هنری برگزار می‌شود ذکر شده است که آثار ارسالی به جشنواره طنز مکتوب نباید قبلا در جشنواره دیگری برگزیده شده باشند.

دفتر طنز یادآور شده است که آثار بخش ویژه (شعر و نثر با لهجه محلی) باید در زبان معیار فارسی قابل فهم باشد. حداقل تعداد آثار ارسالی در هر رشته شعر 3 اثر، نثر 3 اثر، داستان کوتاه 2 اثر، فیلمنامه کوتاه 2 اثر و مقاله 1 اثر اعلام شده است همچنین در بخشهای داستان کوتاه و فیلمنامه کوتاه آثار ارسالی نباید از 5 صفحه A4 با فونت معمولی بیشتر باشد.

به برگزیدگان در هر رشته از جشنواره سراسری "طنز مکتوب"جایز نفیس، لوح تقدیر و تندیس جشنواره اهدا خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاع بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی پایگاه www.daftaretanz.com مراجعه کنند.

