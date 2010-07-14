مردم لرستان 9 هزار واحد خون اهدا کردند

امیرحسین تروند در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: این مقدار اهدا خون در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 12 درصد افزایش یافته است.

وی تصریح کرد: همچنین تعداد اهداء کنندگان خون در سه ماهه نخست امسال 9 هزار و 780 نفر بوده اند که این آمار نیز در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 20 درصد رشد داشته است.

مدیر پایگاه انتقال خون استان لرستان یادآور شد: هم اکنون شش پایگاه انتقال خون در شهرهای خرم آباد، بروجرد و الیگودرز فعال است که در صورت تامین نیرو، پایگاههای انتقال خون در شهرهای کوهدشت، دورود، پلدختر و نورآباد نیز راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون 15 هزار اهدا کننده مستمر خون در لرستان وجود دارد که 45 درصد خون مورد نیاز استان را تامین می کنند.

تروند افزود: مردم لرستان سال گذشته 32 هزار و 571 واحد خون اهدا کردند که 52 درصد خون اهدایی در پایگاه انتقال خون خرم آباد، 33 درصد در بروجرد و 15 درصد نیز در انتقال خون الیگودرز اهدا شده است.

مدیرکل پایگاه منطقه ای انتقال خون استان لرستان با بیان اینکه لرستان در زمینه اهدای خون توسط بانوان، سومین استان کشور است، گفت: 12 درصد خون استان توسط بانوان اهدا می شود که نسبت به میانگین کشوری 5 درصد بیشتر است.

تروند با اشاره به استقبال خوب بانوان استان برای اهداء خون ابراز امیدواری کرد: استان لرستان بتواند به نرم جهانی اهداء خون بانوان که 35 درصد است دست پیدا کند.