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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

وزیر انرژی روسیه :

مسکو آماده تحویل بنزین به ایران است/ تحریمها مانعی نیست

مسکو آماده تحویل بنزین به ایران است/ تحریمها مانعی نیست

وزیر انرژی روسیه امروز از آمادگی شرکتهای این کشور برای تحویل بنزین و فرآورده های نفتی به تهران به رغم تحریم های یکجانبه آمریکا علیه بخشهای نفت و گاز ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سرگئی شماتکو" که در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه افزود : شرکت های روسی آماده ارسال سوخت به ایران هستند و امکان تحویل محصولات پالایش شده نفتی به ایران وجود دارد و اگر در این بین منافع اقتصادی وجود داشته باشد ما این کار را انجام می دهیم. 

وزیر انرژی روسیه در ادامه تاکید کرد : تحریم ها نمی توانند مانع روسیه در این کار بشوند.

شماتکو این سخنان را پس از دیدار با وزیر نفت ایران ایراد کرد.

آمریکا پس از دور جدید تحریم های شورای امنیت علیه ایران، تحریم های یکجانبه دیگری را علیه تهران وضع کرده که به موجب آن شرکت های نفتی از فروش بنزین به ایران منع شده اند.  

کد مطلب 1116802

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