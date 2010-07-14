آمریکا هرگز اقدامی علیه اسرائیل انجام نمی دهد/ دروغ بودن شعار"تغییر"

به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس با وی در کاخ سفید به حمایت آشکار از زرادخانه مخوف سلاحهای هسته ای این رژیم پرداخت و در این زمینه به نتانیاهو تضمین داد مانع هر گونه اقدام بر ضد برنامه های هسته ای اسرائیل در سطح بین المللی شود.



"اسامه حمدان" رئیس دفتر جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) در لبنان در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره تاکید کرد : حمایت دولت آمریکا از زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی از نظر ما چیز جدیدی نیست، چرا که سیاست دائمی آمریکا حمایت از این رژیم است.



وی افزود : کسانی که تصور می کنند تغییراتی در سیاستهای آمریکا ایجاد شده است، باید در محاسبات خود در این زمینه تجدید نظر کنند.



حمدان درباره ادعاهای دولت آمریکا مبنی بر برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه با وجود حمایت از زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی گفت : باید بدانیم که سیاست آمریکا همواره بر برتری نظامی رژیم صهیونیستی در منطقه متمرکز بوده است و کسانی که گمان می کنند ایالات متحده رفتار متعادل و برابری با منطقه داشته باشد، سخت در اشتباه هستند.



وی درباره اینکه آیا احتمال اینکه دولت آمریکا اقدامی در خصوص و تصور نمی کنم که دولت آمریکا دست به اقدامی بر ضد رژیم صهیونیستی درباره هر یک از مسائل منطقه ای بزند.



عضو برجسته حماس با تاکید بر خطرناک بودن زرادخانه سلاحهای هسته ای رژیم صهیونیستی برای امنیت و ثبات منطقه افزود : همه می دانند که اخلال در توازن قوا در منطقه وجود دارد و رژیم صهیونیستی نیز مورد حمایت همه جانبه آمریکا قرار دارد، اما این به معنای اینکه این رژیم در نهایت بر منطقه مسلط شود، نیست.