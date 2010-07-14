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۲۳ تیر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۲

با موافقت هیئت وزیران؛

"کوه پلنگ" یزد منطقه نمونه گردشگری شد

"کوه پلنگ" یزد منطقه نمونه گردشگری شد

هیئت وزیران با معرفی منطقه کوه پلنگ استان یزد به عنوان منطقه نمونه گردشگری موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی، ‌صنایع دستی و گردشگری و به استناد ماده 8 قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری مصوب 1382 با معرفی منطقه کوه پلنگ در استان یزد به عنوان منطقه نمونه گردشگری موافقت کرد.

این موافقت ناقض و نافی اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص مناطق چهارگانه تحت مدیریت این سازمان نیست. همچنین تعیین منطقه مذکور به عنوان منطقه نمونه گردشگری نباید خللی در روند فعالیت معدن موجود در منطقه یاد شده ایجاد کند.

این مصوبه در تاریخ 22 تیرماه از سوی معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای ذی ربط ابلاغ شده است.

کد مطلب 1116805

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